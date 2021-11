Isang batang lalaki sa bayan ng Cuyo ang makakatanggap ng P500 kada buwan mula sa mga personnel ng Municipal Police Station (MPS) doon para makatulong sa kanyang pag-aaral dahil sa angkin nitong sipag, tiyaga, at pagmamahal sa magulang at kapatid.

Si Amielle Peter Domiquil, walong taong gilang, ulila sa ama, at panganay sa dalawang magkapatid, ang batang ito na nakilala dahil sa pagsusuot ng costume habang naglalako ng paninda.

Ayon kay P/Lt. Marvin Herrera, hepe ng Cuyo MPS, likas na masayahing bata si Amielle, mabait, at nagdadala ng good vibes, kaya kahit busog na sila, ay siguradong hindi ito aalis ng kanilang tanggapan na walang benta.

Sa larawan na ito ay tila tinaga sa ulo si Amielle sa suot nitong costume ng minsan na magtinda sa istasyon ng pulis sa kanyang mga kaibigan. (Photo from Cuyo MPS)

Sa nakikita nilang determinasyon nito, aniya ay mas mainam na ito ay kanilang matulungan.

“Yong nakakatuwa, isang bata sa musmos niyang edad tumutulong na siya sa kanyang magulang. Ang ibang mga bata nakikita nating naglalaro lang. Si Amielle, napakabait at wala kang marinig sa kanya na kahit anong reklamo, napakabait na bata,” pahayag ni Herrera.

Walang umaga sa araw-araw na hindi makikita si Amielle sa kalye para magtinda, at hindi katulad ng ibang mga tindero at at tindera, si Amielle ay may mga costume pang isinusuot na nakakapagdala ng aliw sa kanila sa trabaho.

Kuwento ni Herrera, dalawang taon na niyang kilala si Amielle na naglalako ng spaghetti, palabok, piniritong kamote, piniritong saging, at kahit ano pa ang maisipan ng pamilya nito na iluto.

Gusto ng mga pulis ng Cuyo MPS na maging maayos ang kinabukasan ng bata, mabigyan ng kahalagahan ang kanyang kasipagan at pagiging mabuting anak sa magulang, at ang kanyang positibong pananaw sa buhay.

Ayon pa kay Herrera, gusto nitong maging isang pulis balang araw at makatulong sa bayan, ganoon din sa kanyang kapatid at magulang.

Kaya sa pamamagitan ng kanilang tanggapan, gumawa sila ng hakbang kung saan bawat buwan ay makakatanggap ito ng P500 para siya ay matulungan sa kanyang pag-aaral.

“Parang ang hirap ipagkait sa isang bata na may ganitong kalaking pangarap. Bihira ang ganito, madudurog ang puso mo,” pahayag pa ni Herrera.

Sa tulong ng Philippine National Police, Palawan Provincial Police Office, PRO 4B MIMAROPA, at ng Cuyo MPS, isang memorandum of agreement (MOA) ang isinagawa para makatanggap siya ng ayuda buwan-buwan.

Maliit na halaga para sa mga pulis, ngunit para sa ina ni Amielle ay malaking simula ito para makamit ng anak ang pinapangarap na maging pulis.

“Dati pa na gusto ko nang mag-adopt ng isang bata, at si Amielle ang nakita ko. Ang katangian na gusto naming ampunin [sa station] nasa kanya talaga, Ampunin, ibig sabihin, tulungan naming paaralin. Tapos ibabawas po namin sa MOOE (maintenance and operating expenses) ng station namin. Pero ngayong mayroon ng memorandum of agreement, kahit wala na ako dito, kampante ako kasi magiging tuloy-tuloy siya, hanggang matapos niya ang Grade 12,” dagdag niya.

Ang pagtulong kay Amielle, ay isa lang sa mga hakbang ng Cuyo MPS para sa kanilang Barangayanihan. Maliban dito, naging aktibo din ang mga tauhan ng MPS sa pag-iikot sa mga komunidad para maghatid tulong maging sa mga isla na kanilang nasasakupan.