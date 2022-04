Nakiisa ang nasa 25 partisipante mula sa Rural Health Unit (RHU) ng bayan ng San Vicente sa isinagawang Basic Life Support and Standard First Aid (BLSSFA) Training na pinangasiwaan ng Provincial Health Office (PHO) katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) simula Marso 28 hanggang Abril 1, 2022.

Sa naturang pagsasanay ay tinuruan ang mga partisipante ng tamang pamamaraan ng cardio pulmonary resuscitation (CPR), ganoon din ang iba’t ibang uri ng pagbebenda at mga alituntuning sinusunod sa pagbibigay ng paunang lunas.

Pangunahing layunin ng aktibidad na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga partisipante sa pagbibigay ng first aid o paunang lunas sakaling mayroong aksidente, sakuna o sa panahon ng kalamidad.