Barkong nagsasagawa ng iligal na pangingisda, nasabat ng awtoridad sa Cuyo

Nasabat ng tauhan ng Cuyo Municipal Police Station (MPS) ang isang barkong pangisda na pag-aari ng Jumbo Fishing Corporation na namataang nagsasagawa ng illegal fishing sa karagatang sakop ng Imalaguan Islet, Barangay San Carlos sa bayan ng Cuyo, araw ng Miyerkules, Marso 17.

Sakay ng nasabing barko ang 31 katao kabilang ang kapitan na kinilalang si Terisito Bawasanta Caspe, 57, residente ng Cebu; Pablo Galido Sulit Jr., 30, at Arnel Santillan Seville, 46, mga residente ng Iloilo; Crisaldo Arronales Sauson, 57 at Kevin M. Aventuna, 43, mga residente naman ng Negros occidental; at Edwin Genogaling Gamlanga, 40, na nagmula sa Guimaras.

Ayon kay P/Maj. Reginal Manalo, hepe ng Cuyo MPS, hinuli nila ang mga nasabing indibidwal dahil sa paglabag ng mga ito sa Section 73, 86, 95, 113, at 115 ng Republic Act 10654, at Municipal Ordinance No. 2015-1520 ng nasabing bayan.

“May taga-bantay dagat na nag-report sa amin na may nangingilaw daw sa bandang baba ng Cuyo kaya kami nag-conduct ng operation. Nasa loob sila ng municipal waters ng Cuyo and then upon the verification, hinahanapan namin sila (ng dokumento) kung sila ba ay mga local fishermen ng Cuyo. Wala silang maipakita that time nang hinahanapan namin sila like mayor’s permit na ang kanilang vessel ay authorized ng LGU para mangisda within the municipal water of Cuyo. Wala rin silang permit to operate,” pahayag ni Manalo.

Dagdag pa ni Manalo, habang nasa gitna sila ng operasyon ay biglang lumubog ang kanilang bangka dahil sumabit ang katig nila sa tali ng skip boat ng mga mangingisda. Dahil dito ay nagtamo ng sugat sa paa ang isa niyang kasama subalit maayos na rin ang lagay nito.

“Tumaob ang aming bangka dahil sumabit doon sa pagmaniobra ng skipp boat nila. Parang kinain ng malaking lubid nila ang katig at tumaob ang bangka namin,” ani Manalo.

Kasalukuyang nasa kostudiya pa ng Cuyo MPS ang barko at nakatakdang magsampa ng kasoaban sa mga suspek sa lungsod sa sandaling mai-byahe na ang barko patungo sa Lungsod ng Puerto Princesa. “Sasampahan namin sila ng kasong illigal fishing at iba pang kaso na nagresulta sa physical injury and damage to property and loss of government property,” ani Manalo.