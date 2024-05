A suspected thief broke into the home of Barangay Sta. Monica Chairman Ronaldo “Mong” Sayang on Tuesday night, stealing approximately ₱90,000 and two cellphones belonging to his wife and child.

Sayang said a CCTV camera owned by a neighbor captured footage of an unidentified man believed to be the suspect in the theft.

None of the family members, including their pet dogs, noticed the intrusion or made any noise during the incident.

“Doon siya dumaan sa kwarto, sa paanan namin na bintana. Nagtataka nga din ako dahil pati mga aso namin, marami kaming aso [na] nagsi-serve as gwardya namin, pero walang tumahol. Kahit kaming pamilya, wala talagang nakaramdam,” he said.

As of now, investigators have no leads to identify and track down the suspected thief.

“Blanko talaga, dahil nga hindi natin nakita ang mukha at wala pang witness na magsasabi kung sino yun, magbibigay ng statement, Although ang gestures, hindi eh, mahirap gamitin na ebedensiya ang gesture lang,” Sayang stated.

“Tinitingnan pa din naming ang angulo na hindi taga Sta. Monica ang nanloob, kasi kung titingnan natin kahit papaano magbibigay pa rin ng respeto sa atin ‘yan eh, Hindi tayo tatalunin,” he added.