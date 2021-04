Bantay sa checkpoint ng San Vicente pinuri ng mga byahero

SAN VICENTE, Palawan — Kung sa ibang panig ng lalawigan, lalo na sa Lungsod ng Puerto Princesa, ay negatibo ang karamihan sa mga reaksyon at komento tungkol sa checkpoints, sa bayang ito ay magandang salita mula sa ilang biyahero ang naririnig ng mga nagbabantay sa mga ito sa kabila ng sobra nilang higpit.

Araw ng Biyernes, Abril 23, nang mag-trending sa social media ang post ni Leslie Ann Ite na papunta dito para sa kanyang trabaho noong Abril 22 ng umaga. Ngunit sa kabila ng napaka habang pila at dami ng requirements na hinahanap ng mga naka-bantay sa checkpoint ay maayos silang kinausap at ipinaliwanag ang guidelines na kanilang sinusunod sa pagpapatupad nito.







“Sa dami-dami ko nang checkpoints na dinadaanan, ibang approach or maayos talaga nila kaming hinarap. Ang haba ng pila noong time na ‘yon, actually, pati delivery van ng Rebisco, hindi rin nakapasok pero nakita ko talaga kung paano nila kinausap na hindi sila galit at ang ibang hindi nakapasok tinatanggap nila yong pasuyo na mga pangarga na doon na lang kukunin sa kanila,” pahayag ni Ite.

“May project kami sa San Vicente District Hospital-COVID facility and doctors quarter. Monitoring and site inspection sana kasi minamadali namin na matapos dahil nga tumataas na yong cases ng COVID sa Palawan,” dagdag niya.

Bagamat hindi nakapasok dahil kulang ang kanilang requirements ay hindi naman nakaramdam ng pagka-inis o takot, at masaya pa siya dahil maayos silang kinausap at organisado ang mga ito.

“Wala kaming antigen test kaya hindi kami nakapasok. ‘Yung dalawang policemen, ‘di ko lang nakuha yung names nila, pero nakakabilib talaga how they handled the situation. Nagbibigay pa ng advise kung ano ang gagawin para ma-comply ‘yung requirements tapos naka-ngiti sila, ‘di yong galit,” dagdag pa ni Ite.

Napag-alaman namang ang dalawang pulis na tinutukoy nito na naka-duty noon sa checkpoint ay sina P/Cpl. Ricky P. Valderama at Pat. Alvin E. Cabiros ng 401st Regional Mobile Force Battalion (RMFB) sa San Vicente, kasama si Simon James Nobleza, isang frontliner.

“I’d like to give my high five/salute to San Vicente checkpoint, especially to 2 policemen on duty (sorry di ko matandaan names nyo) and Mr. Nobleza nakita ko lang sa ID nya, who handles situation this morning. Mahabang pila, marami kaming di pinapasok sa bayan ng San Vicente but they explained us very well yung new guidelines nila. Maayos nila kaming kinausap na walang angas. Umuwi kaming bigo pero walang galit at takot sa aming mga mukha sa halip ngiti sa aming pagbalik dahil sa mababait na frontliners ng San Vicente. Good job mga sir. Thank you very much and stay safe!” sabi niya.

Ayon naman kay Rustico Dangue, Municipal Local Government Operations Officer (MLGOO) ng San Vicente, ang mga ganitong bagay ay ikinatuwa ng mga frontliner at nagbibigay inspirasyon sa kanila para matiyagang nagbabantay.

“Yan ang bunga ng patuloy na pagpapalakas at pagpapaigting ng gawain para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Ninanais ng Pamahalaang Bayan ng San Vicente na maipagpatuloy ang mahigpit na pag-uugnayan ng mamamayan at ng pamahalaan,” pahayag ni Dangue. “Sa ngayon, mas kailangan ang tuwirang pagtutulungan ng komunidad at ng pamahalaan sa pagpapanatili ng matiwasay at kontroladong sitwasyon sa panahon ng pandemya, ang pag bibigay ng tamang kaalaman at wastong pagkilos,” dagdag niya.

Dagdag pa ni Dangue, kinakailangan talaga ng mga nagpapatupad sa San Vicente ng quarantine control ang malawak na kaalaman, suporta, at pakikiisa mula sa mamamayan upang maayos na magampanan ang kani-kanilang mga tungkulin sa pinaiiral na guidelines.

“Ang mga tagapagpatupad ng batas, mga MPSEP, pulisya, Brgy. Tanod at iba pang opisyales ay nangangailang namaster nila ang suporta at pakikiisa ng mga mamamayan sa pagtupad sa mga batas, patakaran at alituntuning pinaiiral sa panahon ng pandemya, samahan pa ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang tamang kaalaman ay bahagi ng pagpapatupad ng batas, kaya ang mga naatasang magpatupad ay pinalalakas natin sa kanilang pang-unawa, pagpisikal na pagkilos,” paliwanag pa ni Dangue.

“Malaki ang kanilang bahagi upang maipaabot sa ating mamamayan ang mga kaalaman at kasanayan . Magiging matagumpay kung nagkakaisa ang tagapagpatupad at ang mamamayan sa pagkakaunawa kung ano ba ang dahilan at layunin ng mga batas,” dagdag pa niya.

