Isang bangkay ng pinaniniwalaang lokal na turista ang natagpuan kahapon, January 13, sa karagatan sa pagitan ng mga barangay ng Jolo at Tinitian, humigit-kumulang 15 nautical miles din ang layo mula sa pampang ng Brgy. Caramay, sa bayan ng Roxas.

Nakilala ito sa pamamagitan ng ID na natagpuan ng mga awtoridad sa loob ng kanyang backpack na si Leemuel D. Cuan, 38, at residente ng Malabon City.

Ayon sa ulat ng Palawan Police Provincial Office (PPO), bandang 4:02 kahapon ay nakatanggap ang Roxas Municipal Police Station (MPS) ng tawag mula sa kapitan ng Irma fishing boat na nagsasabing may nakita ang mga itong bangkay na palutang-lutang.

Agad na nakipag-ugnayan ang Roxas MPS sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) ng bayan, sa Philippine Coast Guard (PCG), at sa mga opisyal ng Brgy. Caramay para sa search and retrieval operation, kaya natagpuan ang bangkay ni Cuan bandang 9:14 na ng gabi.

Walang ibang detalye na ibinahagi ang PPO hinggil sa kung paano itong nasawi.

“Under inquiry pa po, from the boat captain ang info nanggaling, and it [was] followed agad ng retrieval ops na,” ayon kay P/Maj. Ric Ramos, tagapagsalita ng PPO.

Ang labi ni Cuan ay nasa Solivio Funeral Home habang nagsasagawa pa ng imbestigasyon kung anong nangyari sa kanya kaya siya nasawi.

About Post Author