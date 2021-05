Bangkay ng isang lolo, natagpuan sa kabakawan sa Aborlan

Isang lolo na naiulat na nawawala ang natagpuang patay sa Barangay Apo-Aporawan, Aborlan, Miyerkules ng umaga, Abril 5.

Ang 74 taong gulang na lolo ay kinilalang si Guillermo Panyas, residente ng Brgy. Tinagong Dagat sa bayan ng Narra. Natagpuan ang kanyang katawan na nasa advanced state of decomposition sa kabakawan ng nabanggit na lugar.

Abril 20 nang napabalita na nawawala si Panyas matapos umalis sa kanyang bahay para manguha ng pulot pukyutan sa kabakawan na siya nitong ikinabubuhay, subalit ilang araw na hindi ito nakauwi kaya hinanap na ng kanyang kaanak.

Ayon naman sa mga awtoridad, naniniwala silang aksidente ang ikinamatay ng biktima at walang naganap na foul play base na rin sa sitwasyon nang makita nila ang katawan nito. Nakita rin sa tabi nito ang mga gamit niya sa pagkuha ng pulot-pukyutan.

“Nadisgrasya siguro siya doon sa bakawan at parang nahulog base doon sa nakita namin sa sitwasyon niya, parang nahulog din siya doon sa pinagkukunan ng pulot. Bumagsak siya at parang likod ang tama niya, hindi natin alam,” pahayag ni, P/MSgt. Teddy Magallanes, imbestigador ng Aborlan MPS.

“Baka may sakit din, baka nawalan siya ng malay o nabali ang buto. May edad na rin kasi at sa sobrang tagal na, kinain na siguro ng mga hayop, at nasa [state of] decomposition na rin siya,” dagdag niya.

“Ayon sa pamilya may kaunti raw itong diperensya sa pag-iisip at hiwalay na rin ito sa asawa,” aniya.

Ayon pa kay Magallanes, natagalan bago nakita ang bangkay dahil walang masyadong tao sa lugar at noong una ay inakala lang ng pamilya nito na nasa bahay lamang ito ng kanilang kamag-anak sa bayan ng Narra.

“Medyo malayo kasi iyon at wala rin talagang tao doon. Nakita lang iyon ng mga bata na nangunguha ng alimango at shells kaya ni-report nila iyon sa kapitan at inilapit naman sa amin,” paliwanag niya.

Sinabi rin ng pamilya sa mga awtoridad na wala itong nakaaway bago nangyari ang insidente at base pa sa nakita nila ay nakasabit lang sa puno ang gamit niya sa pagkuha ng pulot pukyutan kaya sigurado sila na aksidente lamang ang nangyari.

