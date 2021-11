Humigit-kumulang 100 mangrove propagules ang itinanim ng operatiba ng Balabac Municipal Police Station (MPS) sa pamumuno ni P/Lt. Argen Zabanal, katuwang ang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team (BPAT) sa isinagawang mangrove planting activity sa dalampasigan ng Barangay Poblacion 6 sa bayan ng Balabac noong araw ng Martes, Nobyembre 9.

Ayon sa Balabac MPS, ang aktibidad ay regular na ginagawa ng pulisya bilang bahagi ng kanilang suporta sa environmental protection and conservation ng bayan ng Balabac. Layunin nito na mapalago ang bakawan sa lugar upang madagdagan ang lugar na na nagsisilbing itlugan ng mga isda at iba pang buhay-ilang nananinirahan sa ilog at dagat.

“The activity aims to help protect, maintain and give back to environment which we rely on for our survival,” bahagi ng pahayag na inilabas ng Balabac MPS, Nobyembre 11.

Samantala, upang palakasin ang hanay ng “police sa barangay” na siyang makakatuwang ng Balabac MPS sa pagpapanatili ng peace and order bayan, sumailalim ang mga BPAT sa isang pagsasanay sa Brgy. Poblacion 1 noong Nobyembre 8-9.

Tinalakay sa pagsasanay ang mga magiging responsibilidad bilang isang miyembro ng BPAT kabilang ang pag-aresto sa mga sangkot sa krimen sa kanilang komunidad, pagsulat ng barangay blotter at police intervention technique.