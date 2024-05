A people’s organization in Balabac has expressed opposition to a planned eco-tourism project of San Miguel Corporation/Bricktree Properties in a 5,568-hectare property in Bugsok and Sebaring Islands in Balabac, claiming it to be part of their ancestral land.

The SAMBILOG -Balik Bugsuk Movement, in a statement, asked the Department of Agrarian Reform to discontinue with its planned public hearing on the project.

“Ang isla ng Bugsuk ay lupaing ninuno na inagaw sa aming mga ninuno, pati na mga kasamahang tradisyunal na magsasaka at mangingisda noong 1974 ng makapangyarihang negosyante na si Danding Cojuangco, sa pamamagitan ng marahas na pang-aagaw ng mga lupain sa panahon ng Batas Militar,” the group stated.

Jomy Callon, President of Sambilog-Balik Bugsuk Movement, said that the residents in the islands have been victims of land grabbing and forced evictions from their homes and sources of livelihood. He said that carrying out any activity without their permission is a continuous violation of their human rights and their right to manage their ancestral land.

“Sa mahigit na 50 taon, biktima kaming mga katutubo, tradisyunal na magsasaka at mangingisda ng pang-aagaw lupa at pagpapalayas mula sa aming mga tirahan at pinagkukunan ng kabuhayan sa mga isla ng Bugsuk at Pandanan. Ang pagsasagawa ng anumang aktibidad na lingid sa aming kaalaman at kapahintulutan ay patuloy na paglabag sa karapatang pantao naming mga apektadong pamilya, at paglabag sa karapatan namin sa pamamahala sa aming lupaing ninuno. Ang mga ito rin ay patuloy na panlilinlang at paglabag sa mga prinsipyo ng demokratikong partisipasyon,” Callon said.

“Ang gusto po naming ay kasunduan rin, katulad po nung nakaraang hearing, hinamon po naming sila nila na kanila na yung napagkunan na nila, hindi na naming papakailaman pero yung mga natitirang lupa ay sana naman mapapakinabangan ng mga mahihirap na magsasaka at mangingisgda kasi nabubuhay lang naman sila dyan,”

“Nung 1974, nakaranas ang buong Pilipinas ng Martial Law pero sa totoo lang po, doon po sa amin sa Bugsuk Island, hanggang ngayon, Martial Law pa rin. Kasi mula noong inagawan kami ng lupa, hanggang ngayon inagawan kami ng karagatan. Tapos ngayon ang natitirang lupa na siyang pinagtatayuan naming ng bahay at doon kami naghahanap ng buhay ay gusto pa kunin ng San Miguel Corporation. Sa totoo lang, wala kaming kinuha na ari arian, kami ang kinunan, hindi nalang sila nahiya.” Callon added.

The group also demanded the return of some 10,821 hectares to their ancestral domain claim and its inclusion under the agrarian reform program.

San Miguel Corporation/Bricktree Properties has not yet released a statement in response to the indigenous people’s bid to stop the proposed project.