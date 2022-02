Pinasinayaan na ang Allied Care Experts, o ACE Medical Center-Palawan, noong Pebrero 15, sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City.

Ang bagong pribadong ospital ay isang state-of-the art hospital na mayroong 200 bed capacity at may mga makabagong kagamitan.

Sa mensahe ni Dr. Editha C. Miguel, ang founding president ng ACE Medical Center-Palawan, sinabi nito na napapahanon ang pagbubukas nitong ospital upang matugunan ang kakulangan ng hospital bed capacity sa lalawigan at sa lungsod, lalo’t-higit ngayong may pandemya.

“This time of pandemic, kailangang-kailangan talaga ‘yon [ACE Medical Hospital] because it helps to address the gaps in hospital beds. It’s very very timely,” pahayag ni Dr. Miguel.

Sinabi din nito na ang walong palapag na ospital ay environment-friendly dahil sa paggamit nito ng mga makabagong teknolohiya tulad ng paggamit ng Autoclave Aerated Concrete (AAC) Blocks kung saan nagiging mas magaan at mas maaliwalas ang nasabing gusali.

Mayo 2017 isinagawa ang groundbreaking ceremony nito at nasimulan itong itayo noong Abril 2018, ngunit dahil sa pandemya kung kaya’t naantala ang konstruksiyon nito.

Natanggap na rin ng pamunuan ng ACE Medical Center-Palawan ang ‘permit-to-operate’ nito mula sa Department of Health (DOH) kung kaya’t sa susunod na mga araw ay tatanggap na ito ng mga pasyente.

Samantala, ipinababatid naman ng pamunuan ng nasabing ospital na sa kasalukuyan ay hindi pa ito akreditado sa Philhealth at inaayos pa ang mga dokumento nito kung kaya’t hindi pa magagamit ng isang pasyente ang kanyang benepisyo mula sa institusyon. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)