Pinasinayaan na ang Research and Development Administration and Product Development Center Building sa Department of Agriculture-Palawan Research Experiment Station (DA-PRES) compound sa Barangay Sta. Monica, Puerto Princesa City, noong July 26.

Ang gusali ay may kabuuang sukat na 780 square meters, kung saan sinimulan ito taong 2017. Ito ay matapos maaprubahan ang proposal ng research division na magkaroon ng modernisasyon ng pasilidad ng DA.

Layon nito na mas maging moderno ang pagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente, lalo na ang mga magsasaka.

Ayon kay Librada Fuertes, agricultural center chief ng DA-PRES, ang pondo ay nagmula sa DA-Bureau of Agricultural Research para sa unang yugto na nagkakahalaga ng 15 milyong piso at sa Department of Budget and Mangement (DBM) naman para sa ikalawang yugto na nagkakahalagang 18 milyong piso.

“Ang unang phase ng pondo ay galing sa DA-BAR matapos kaming gumawa ng proposal sa pagmo-modernize ng ating mga facilities. Ang ikalawang phase naman ng pondo ay nakuha matapos naming gumawa ni ma’am Marilyn Silva (retired planning officer) ng proposal sa Tier 2 budget ng DBM. Kaya nagkaroon tayo ng pondo at ang sumobrang pera sa pondo ay ginamit sa pagpapasemento ng buong gusali at paggawa ng rift raft,” ayon sa kaniya.

Ayon dito, ang gusali ay mahahati sa dawang bahagi, kung saan ang unang palapag ay para sa opisina ng mga empleyado at ang ikalawang palapag naman ay ilalaan para sa mga pasilidad sa pagpoproseso ng value adding products gaya ng kasoy na pangunahing commodity ng probinsya; pasilidad para sa mga nagnanais pumasok sa pagnenegosyo; at pasilidad para sa product development at packaging.

Samantala, nakalikom naman ang DA-PRES ng 5 milyong piso mula sa opisina ni Cong. Hagedorn, gagamitin ito sa pagpapagawa ng covered court na maaari din maging multi-function hall na maaaring pagdausan ng mga training at seminar ng nasabing tanggapan.

