Nakikiusap ang residente na si Cris Biolena na kung maaari ay maibalik sa kanya ang belt bag na aksidente niyang naiwan kagabi, December 14, bandang 7-8 p.m., pagkatapos niyang kumain sa Jollibee sa SM City Puerto Princesa.

Ayon sa mensahe na ipinadala sa Palawan News ni Coleen Bagona, nakababatang kapatid ni Biolena, ang belt bag na kulay itim at may tatak na The North Face, ay naglalaman ng pera, mga ID, passport, at booklets ng resibo.

Kuwento niya, nakita na ng kanyang kuya ang CCTV kung saan isang babae na nakasuot ng green umano ang nakadampot sa bag, at kasama nito ang isang lalaki na naka blue. Nasa edad 30-40 ang babae na hanggang sa ngayon ay hindi ibinabalik ang belt bag.

“Humihingi po kami ng tulong para sa kuya ko dahil nawala ang bag niya sa SM [City Puerto Princesa] Jollibee at may laman po yon na pera,” pahayag ni Bagona.

“Budget po kasi ng program kaya may malaking halaga yong laman ng bag, manager kasi ang kuya ko sa work niya kaya may pera sa bag,” ayon pa sa kanya.

Dagdag pa ni Bagona, nakapag-report na rin sila sa pulis para makakuha ng CCTV mula sa mga security camera ng mall, ngunit nag-decide na rin na manawagan para maibalik ng buo ang pera na may kalakihan ang halaga dahil ito ay pag-aari ng kompanya kung saan empleyado ang kanyang kuya.

“Nakita daw po sa CCTV, nung pumunta ng CR ang babae walang dalang bag, paglabas galing CR meron na po siyang bitbit. Malapit po kasi sa CR ng jollibee ang table nila kung saan sila umupo,” ayon pa sa pahayag ni Bagona.

About Post Author