Putok ang ulo ng isang 18 taong gulang na babae, matapos na paluin ng lolo nito gamit ang airsoft gun sa Zone 2, Sitio Bucana, Barangay Iwahig, bandang 7:30 kagabi, araw ng Linggo.

Kinilala ang suspek na si Jose Caballero Sinoy, 67 taong gulang, isang retired navy, habang ang apo nito na nasa kanilang poder ay kinilala namang si Janna Conteveros.

Ayon sa source ng Palawan News, matigas ang ulo ng apo at pasaway na ikinagalit ng kanyang lolo kaya napalo ito ng airsoft gun.

“Ang apo, paiba-iba ng isip, so hindi na magsasampa ng kaso, lolo naman niya yan. Pero ang PNP, dahil sakop pa ng election period, sasampahan siya ng PNP ng Violation of Sec 35 of RA 10591 (Replica) in relation to Omnibus Election Code at COMELEC Resolution no. 10728,” pahayag ng source sa Palawan news.