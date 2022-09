- Advertisement by Google -

Dead on arrival sa pagamutan ang isang 38 anyos na babae nang bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa kasalubong na Toyota Hi-ace van sa kahabaan ng North National Highway, Barangay Sta. Lourdes sa Puerto Princesa City, bandang 6:45 ng umaga ngayong araw, September 14.

Base sa report ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO), patungo sa bayan ang motorsiklo ng makasalubong nito ang nakabanggaang van na patungo naman sa norteng bahagi ng lalawigan.

Nakaladkad pa ang biktima na hindi na binanggit ang pangalan ng 10 metro ang layo mula sa pinangyarihan ng aksidente.

Wala namang natamong pinsala ang driver ng van na kinilalang si Frogie Factor Gabo, 45 taong gulang, na kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 1 para sa imbestigasyon.

- Advertisement -

Mas-pinasulit, mas-pinasaya ang salo-salo. Avail our Family Bundle for a limited time.

For Reservations and Deliveries:

Delivery Hotline: 717-1111 🔥📞

Globe: 09178491994

Smart: 09199910750

BATARAZA, PALAWAN

Haim Chicken, Bataraza Town Center

Globe: 09064491843

Also available in HappyApp

Here’s Haim Chicken – Irawan on happyapp! Check out what they have!

https://happyappph.page.link/Xbkt

About Post Author

Arphil Ballarta covers the police beat and other law enforcement agencies in the province. Her interest includes traveling and photography. See author's posts