SAN VICENTE, Palawan — Nagwagi sa ginanap na 21st Provincial Farm Family Achievement Day noong December 14 ang mga asosasyon ng magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Vicente.

Nanalo bilang Outstanding Farmers’ Association ang New Canipo Farmer Association, habang nakamit ng Gawid Fisherfolk Association ang Outstanding Fisherfolk Association. Kinilala naman bilang Outstanding Rural Improvement Club ang New Site Caruray Rural Improvement Club.

Nasungkit ng Caruray Farmers’ Association ang unang puwesto sa minor contest na Jingle Composition kung saan naging sentrong mensahe ng kanilang komposisyon ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga mangingisda at magsasaka tungo sa kasiguruhan sa pagkain sa lalawigan.

Nakamit ng Gawid Fisherfolk Association ang Outstanding Fisherfolk Association. (Larawan mula kay Fred Odrunia)

Ikinatuwa ng Municipal Agriculture Office (MAO) ang mga karangalang natanggap ng naturang mga grupo na kanilang kabalikat sa pagpapalago at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bayan.

“We are proud of your accomplishments and your valuable contributions to the development of agriculture sector here in San Vicente. We believe that our teamwork plays an essential role in bringing the food to our tables,” ayon sa MAO.

Ang taunang aktibidad ng Office of the Provincial Agriculture (OPA) ay isinagawa sa VJR Hall ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan kung saan sabayang dumalo ang ibat’ ibang munisipyo kabilang ang San Vicente sa pamamagitan ng video teleconferencing.

May tema itong “Kaseguruhan sa Pagkain ay Makakamit sa Nagtutulungang Magsasaka at Mangingisda.”

Maliban sa awarding ay nagkaroon din ng pagtalakay sa mga plano at usapin para sa patuloy na pag-unlad ng sektor ng agrikultura at kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan.