Nagpaalaala ang pamunuan ng Apostolic Vicariate of Taytay sa nasasakupan nito na maging mapanuri sa pagpili ng mga ihahalal na opisyales sa darating na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa darating na Oktubre 30.

Sa isang Liham Pastoral na inilabas ni Bishop Broderick Pabello ng AVT nitong araw ng Martes, Agosto 15, binanggit nito na bilang isang demokratikong bansa, ang Pilipinas ay may kalayaang pumili ng mga mamumuno sa pamahalaan.

Ayon kay Pabello, sa darating na halalan ay may pagkakataon ang sambayanan upang baguhin ang pamamahala sa barangay at kailangan ng mga bagong mamumuno upang maramdaman ang pagbabago.

Aniya, ang pagboto ay hindi lang isang karapatan kundi isa ring kapangyarihan na pumili kung sino ang gusto nating maglingkod sa pamamagitan ng eleksyon.

“Gamitin natin ang pagkakataong ito na umpisahan ang tunay na pagbabago mula sa barangay,” pahayag ni Pabello.

Dagdag niya, mahalaga na magkaroon ng maayos at matuwid na opisyales sa barangay at SK dahil sila ang unang nalalapitan ng mga mamamayan upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at maiparating ang mga karaniwang serbisyo ng pamahalaan lalo na kapag may mga sakuna o kalamidad.

“Nararamdaman natin ang pagkilos ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga opisyales ng barangay at Sangguniang Kabataan para sa mga kabataan,” aniya.

Dagdag pa rito, nanawagan din ang obispo para sa isang maayos na pagdaraos ng halalan. Aniya, ang halalang pambarangay ay isang non-partisan practice kaya hindi dapat nahahaluan ng pulitika at hindi dapat pinapasukan ng mga political parties upang maiwasan ang bata-bata system ng mga pulitiko at maging ng mga negosyante.

Hiling pa ng pinuno ng simbahan sa hilagang bahagi ng Palawan, kung may bahid ng dungis ang politiko sa lungsod o sa bayan ay huwag pababayaan na madungisan din ang pamamahala sa barangay.

“Ngayon pa lang, pag-isipan at ipagdasal natin ang barangay at SK elections. Mahalaga ito para sa atin. Dito lamang magsisimula ang maayos na pamamahala sa ating bansa,” pagtatapos ni Pabello sa kanyang liham.

Ang nasabing liham pastoral ay nakatakdang basahin sa mga banal na misa na ipagdiriwang sa lahat ng parokyang nasasakupan ng AVT sa gabi ng Agosto 19 at sa araw ng Linggo, Agosto 20.