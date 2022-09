- Advertisement by Google -

Magkakahiwalay na naaresto ng mga awtoridad ang apat na mga pinaghahanap ng batas sa isang manhunt operation na kanilang ikinasa kontra sa kriminalidad.

Unang naaresto ang 50 taong gulang na si Shirly Crisostomo Villarin sa Brgy. Panitian sa bayan ng Sofronio Española ng mga tauhan ng municipal police station.

Ang pag-aresto kay Villarin ay sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Paz Soledad B. Rodriguez-Cayetabo ng RTC Branch 49, Puerto Princesa City, Palawan sa kasong qualified theft.

Sa Brgy. Oring-Oring, Brooke’s Point, ay naaresto naman ang 69 taong gulang na si Charlito Abiog Gabinete ng mga tauhan ng Brooke’s Point MPS sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Ramon Chito R. Mendoza ng RTC Branch 165 dahil sa mga paglabag sa RA 7610, o “Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act”, at iba pang klase ng pang aabuso sa menor de edad.

Naaresto din Sa Brgy. Tinintinan sa bayan ng Araceli si Felizardo Roma Morales, 38 taong gulang, ng Araceli MPS sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Lucena D. Dacuan ng MCTC, Araceli-Dumaran, dahil sa kasong paglabag sa PD 1602, o ang illegal gambling.

Sa Brgy. Punta Baja, Rizal, Palawan naman naaresto ang isang Francisco Tayag Suan Jr., 28 taong gulang, sa paglabag sa Section 101 ng R.A No. 10654, o illegal fishing. Ang pag aresto dito ay sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Ramon Chito Rada Mendoza ng RTC Branch 49 ng Brooke’s Point.

