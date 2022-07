- Advertisement by Google -

Sabay-sabay na naaresto ng mga awtoridad ang apat na wanted sa batas sa iba’t ibang munisipyo sa lalawigan, kahapon, July 29.

Sa report galing sa Palawan Police Provincial Office (PPO), inaresto ang isang Felicido Macalua Dagsan, 37 taong gulang, sa Brgy. Poblacion, San Vicente, Palawan.

Dinampot si Dagsan sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Angelo Arizala, ng Branch 51 ng Regional Trial Court (RTC), sa paglabag sa Philippine Forestry Code na may petsang January 14, 2022, at March 29, 2022, sa kaso namang paglabag sa Republic Act 10591, o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, na inisyu naman ni Judge Paz Soledad B. Rodriguez-Cayetano ng Branch 49 ng RTC.

Arestado naman sa bayan ng Brooke’s Point si Hernie Dalojo Dagot Sr., 49 na taong gulang, sa tatlong kaso ng pagnanakaw.

Inaresto ito ng mga tauhan ng Brooke’s Point Municipal Police Station (MPS), Police Intelligence Unit ng Palawan Provincial Police Office, 1st Palawan Mobile Force, at Highway Patrol Group sa Palawan, sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Ramon Chito Rada Mendoza ng Branch 165 ng RTC sa Brooke’s Point, Palawan, na may petsang March 29, 2022.

Inaresto naman sa Brgy. Danawan, Magsaysay, si Kenneth Auyong Chua, 44 taong gulang, sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries.

Ang pagdakip sa kanya ay sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Regina C. Galang-Guarin ng Branch 30 ng RTC sa Iloilo City na may petsang October 23, 2022.

Sa Poblacion 1 sa bayan ng Coron ay inaaresto naman si Tenskie Vincua Echague, 27 taong gulang, dahil sa kasong paglabag sa R.A. 9262 o Anti-Violence Against Women and their Children Act of 2004. Ang isinagawang pagdakip ay sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Arnel P. Cesar of RTC Branch 163 ng Coron.

Ang mga inarestong wanted sa batas ay kasalukuyang nasa kustodiya ng mga MPS ng mga nabanggit na bayan.

