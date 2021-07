Antigen test requirement sa San Vicente magpapatuloy hanggang sa katapusan ng buwan

SAN VICENTE, Palawan — Patuloy na ipatutupad ng Municipal Inter-Agency Task Force (MIATF) against COVID-19 ang “No Antigen, No Entry” policy para sa mga residenteng uuwi sa bayang ito hanggang sa katapusan ng buwang kasalukuyan.

Ito ang napagkasunduan ng MIATF matapos talakayin ang Provincial-IATF Resolution No. 007 s. 2021 sa virtual na pagpupulong noong araw ng Lunes, Hulyo 5. Sa ilalim ng nasabing resolution, tanging ang mga munisipyong nasa Enhanced Community Quarantine (ECQ) status lamang ang maaaring magpatupad ng No Antigen, No Entry policy.

Ayon sa MIATF, ang desisyong panatilihin ang pag-require ng negative antigen test result ay upang magkaroon ng sapat na panahon ang munisipyo na mapababa muna ang kasalukuyang bilang ng kaso ng COVID-19 at makapaghanda sa mga dapat na gawin sa sandaling tuluyan nang alisin ang antigen test bilang pangunahing requirement ng mga inbound residents.

Sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office (MHO) noong Hulyo 4, mayroong 65 aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan.

Dagdag nito, naging mahalagang bahagi ng epektibong pamamahala ng sitwasyon ng COVID-19 sa munisipyo ang implementasyon ng MIATF Resolution No. 06-02 s. 2021 na nagtatakda ng antigen test requirement para sa mga uuwing residente na namalagi ng isang gabi o higit pa sa labas ng San Vicente.

Nakatulong din umano ang preventive measure na ito upang malimitahan lamang sa mahahalagang transaksyon ang pagbiyahe ng isang indibidwal alinsunod na rin sa pagpapatupad ng Modified General Community Quarantine sa munisipyo.

Samantala, mayroon nang inilaang antigen test kits ang Pamahalaang Bayan ng San Vicente mula sa Provincial Health Office na maaring makuha ng libre ng mga uuwi at kwalipikadong residente mula sa lungsod at timog Palawan. Kinakailangan lamang nilang makipag-ugnayan sa Emergency Operations Center ng San Vicente sa mga numerong COVID Hotline: 09177758805, 0998-956-7552 at 0933-360-7715.

Maaari namang magpa-antigen test sa Barangay Health Stations ng pupuntahang barangay ang mga uuwing residente mula sa mga munisipyo sa bahaging norte ng lalawigan.

Ang MIATF Resolution No. 07-01 s. 2021 ang nagtatakda kung kwalipikado sa libreng antigen test ang isang residente na may mahalagang transaksyon sa labas ng munisipyo.

“May ordinansa ang Sangguniang Bayan prescribing the collection for antigen test fees, etc. hanggat hindi na-aamend or repeal ang mga ordinances ng Sangguniang Bayan sa antigen test, walang bisa ang MIATF resolution lifting the antigen right away following PIATF Resolution 007. Kaya bibigyan ng MIATF ng panahon na mabago ng Sangguniang Bayan ang kanilang ordinansa. Ang MIATF is not above sa SB ordinance. So tuloy ang negative antigen test requirements until July 30,” paliwanag ni Rustico Dangue, Municipal Local Government Operations Officer.

