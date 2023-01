Anim na mga pampublikong eskwelahan ang naitala ng Sofronio Española District Office ng Department of Education (DepEd) sa bayan na ito ang lubos na naapektuhan ng baha dulot ng Low Pressure Area (LPA) noong January 4.

Ayon kay Glenda Mendoza, ang siyang Public School District Supervisor (PSDS), karamihan sa mga ito ay ang pagkasira ng mga bakod dulot ng pagragasa ng tubig baha at pagkaabot ng ilang mga textbooks at ilang mga school materials na gamit ng mga guro para sa pagtuturo.

Ang mga sunusunod na eskwelahan ang siyang mga naiulat na “partially damage” ng baha ayon sa isinagawa nilang assessment, January 8. 1.Pulot National High Shool (PNHS); 2. Carasanan Elementary school; 3.Malanap Highway Elementary; 4. Panitian Elementary School (PES) 5. Punang Elementary School; 6.Pulot Shore Elementary.

“Pathways are muddy and slippery. Still raining, this would affect much on coming to school of learners which may cause accident due to its being slippery, and yong mga schools naman na ito ay nag cleaning na rin after, kaligtasan ng mga magaaral din natin ang concern natin para dito,” ani ni Mendoza.

“Sa Pulot NHS- ay partially damage, affected ang kanilang tvl equipment dahil nababad ito sa tubig, ang Carasanan naman ay nasira ang bakod at nabasa ang mga aklat, sa Malanap Highway ES, nasira din ang bakod at nabasa ang aklat at maraming kalat na dala ng baha, ganon rin po sa Panitian ES, sa Punang ES ay totally damage, lubog sa tubig, makalat at basa ang mga gamit and sa Pulot Shore ES ay partially damaged, nabasa ang ilang mga books, printer, and learning materials sank in floodwater and full of mud,” dagdag ni Mendoza.

Dagdag ni Mendoza, patuloy nilang tinutukoy kung ilan ang halaga ng total damage sa anim (6) schools dulot nang nagdaang baha sa bayan na ito.

Sa huling datos na inilabas ng PDRRMO, tinatayang nasa 30.961 million ang pinsala ng LPA sa Sofronio Española at Brooke’s Point para sa Infrastructures habang naitala naman ng MDRRMO S. Española ang kabuuang 1,728 individuals o 420 na pamilya ang dinala sa Municipal Evacution Center simula noong gabi ng January 4.

