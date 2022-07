Tatlong bahay ang tinupok ng apoy, habang tatlong pa ang nasira sa naganap na sunog sa Libis Road, Purok Pag-asa, Barangay San Pedro, bandang alas sais ngayong gabi, sa Libis Road, Purok Pag-asa, Barangay San Pedro.

Ayon kay SFO1 Mark Anthony Llacuna ng Bureau of Fire Protection (BFP) dito sa lungsod, sa kanilang paunang imbestigasyon ay sigarilyo umano ang naging dahilan ng sunog.

“Under investigation pa ang cause ng sunog, pero base na rin sa mga kuwento ng mga kapitbahay, may naninigarilyo sa paligid, tapos nagkaroon ng sunog. Wala namang gustong magbigay ng salaysay na nakita nila na upos ng sigarilyo ang naging cause ng sunog,” pahayag ni Llacuna.

“Tatlo ang totally damaged, tatlo ang partially damaged. Lima dito mga light materials, ang isa ay concrete na kasama sa partially damaged,” dagdag niya.

Naitawag ang sunog sa kanila dakong 6:08 ng gabi, at pagdating ng mga bumbero sa lugar ay limang bahay na ang nasusunog. Bandang 6:30 p.m. naman nang maideklarang under control ang sunog, at 7:05 p.m. ito naideklarang fire out.

Ayon pa sa mga kawani ng BFP sa Puerto Princesa, hindi naman naging mahirap ang pag-apula ng apoy sa mga nasunog na bahay dahil agad na nakadikit ang truck ng bumbero sa mga ito, maliban sa dalawang iba pa na kinakailangang magdagdag pa ng dalawang hose para maapula dahil sa layo.

“Dikit-dikit ang mga bahay, halos ang mga bubong nila magkakadikit ‘yung mga totally sunog, halos walang isang metro ang distansya,” ani Llacuna.

Sa kasalukuyan ay patuloy ang imbestigasyon ng BFP kaugnay sa halaga ng pinsala ng insidente.

Ito rin ang kauna-unahang naitalang residential fire ng BFP ngayong buwan ng Hulyo.