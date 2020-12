American citizen at gov’t employee, kapwa sugatan sa aksidente sa Brgy. Bancao-Bancao

Kinilala ang mga ito na sina Noel Malave, 56, isang American citizen, negosyante, at may-ari ng Charing Pension sa Manalo Street, at si Wilfredo Timbancaya Songcayaon, isang government employee, at residente ng Dagomboy sa nasabing barangay.

Sugatan ang dalawang rider matapos magkabanggaan ang kanilang motorsiklo sa Rizal Avenue sa may Dagomboy area sa Barangay Bancao-Bancao noong 11:40 ng gabi ng Miyerkules.

Kinilala ang mga ito na sina Noel Malave, 56, isang American citizen, negosyante, at may-ari ng Charing Pension sa Manalo Street, at si Wilfredo Timbancaya Songcayaon, isang government employee, at residente ng Dagomboy sa nasabing barangay.

Ayon kay P/SSg. Ceasar Falcunaya na siyang imbestigador nang aksidente, sa kuwento ng mga saksi, ang motor na minamaneho ni Malave at isa pang tricycle ay patungo sa direksyon ng Junction 1 ng makasalubong ng mga ito ang blue na Rusi na minamaneho ni Songcayaon pauwi sa direksyon ng Pardeco noong gabi ng December 16.

“Si tricycle at saka si Malave ang parehong direksyon nila from Pardeco heading towards Junction 1. Si Songcayaon, from Junction 1 ay heading towards Pardeco, ibig sabihin opposite sila. Magkasalubong sila, pareho silang nasa inner lane ng kalsada,” pahayag ni Falcunaya.

“Upon reaching the place of incident, habang approaching yong Rusi, napansin na ng tricycle na pumapasok na siya sa linya. Tapos habang papalapit ng papalapit hindi siya nagbabago, nang napansin na ng tricycle, umilag na siya kasi mababangga siya. Bigla na siyang lumabas sa outer lane niya sa kanan. Kaya lang ang problema, yong foreigner sa likurang bahagi niya, yon ang nabulaga — kaya sila (Songcayaon) nagkasalpukan,” dagdag pahayag niya.

Sabi umano ng tricycle driver na hindi pinangalanan, sadyang mabilis ang pagpapatakbo ni Songcayaon at napunta na ito sa kanilang lane kaya iniwasan niya ito, sabi ni Falcunaya.

Idinagdag pa ni Falcunaya na base sa impormasyon ay parehong nasa maayos ng kondisyon ang dalawa, ngunit hindi sila sigurado kung magsasampa pa ng kaso si Malave laban kay Songcayaon.

Sa interview ng Palawan News sa partner ni Malave na si Joy Hara, sinabi nito na nagkaroon ito ng pinsala sa may balakang at nabugbog ang isang mata nito dahil sa aksidente.

“Hips lang n’ya ang medyo may problema, na CT scan na siya. Ang hips n’ya parang may lumihis na buto. Marami siyang sugat, at saka ang mata niya bugbog talaga ang isa,” sabi ni Hara.