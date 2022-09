- Advertisement by Google -

Nahaharap sa kasong robbery ang isang lalaki matapos looban ang isang bahay sa Barangay Itangil, Dumaran, Palawan, bandang 12:40 a.m. noong September 7, at tangayin ang isang pouch na naglalaman ng P60,000.

Sa report ng Dumaran Municipal Police Station (MPS), nagising ang biktimang si Edgardo Nolasco Recaido Jr., 27 taong gulang, dahil sa tahol ng mga aso. Agad itong lumabas sa kanyang bahay upang silipin kung sino ang tinatahulan ng aso. Sa kanyang paglabas ay nakita niya ang isang lalaki na nagmamadaling tumatakas palayo sa lugar.

Pagbalik ng biktima sa loob ng bahay, doon nito nadiskubre na nawawala na ang kanyang pera.

Agad namang tinunton ng biktima ang suspek na agad ding natagpuan sa Sitio Impatsihan sa parehong barangay.

Narekober mula sa suspek ang nawawalang pouch na may lamang pera.

Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Dumaran Municipal Police Station ang suspek na nakilalang si Domingo Gonzales Bohol alyas “Bonlod”.

