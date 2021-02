Agriculture office ng Taytay, maglalabas ng ayuda para sa seaweed farmers at shellfish gatherers

Gagamitin ng Municipal Agriculture Office (MAO) ng bayan ng Taytay ang kanilang humigit kumulang P3 milyon na livelihood development and assistance fund para sa rehabilitation at recovery program ng mga apektadong local seaweeds farmer at shellfish gatherers.

Buwan ng Disyembre noong nakalipas na taon, nakaranas ng pagkalugi ang mga seaweed growers sa halos 31 barangays nito dahil sa pagkalusaw ng kanilang pananim dulot ng Sea Level Temperature Rise (SLTR) o ang pagbabago ng klima sa ilalim ng dagat na naging dahilan ng pagbaba sa halos kalahati ng ani sa buong Taytay base sa pagtatasa ng MAO.

Sinundan naman ito ngayong huling linggo ng Enero nang paglabas na positibo ang kabuuang 18 barangay na malapit mismo sa lugar ng Inner Malampaya Sound sa paralytic shellfish poisoning base sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na inilabas sa pamamagitan ng Advisory No. 02 noong Enero 28.

Ang pagbabawal ng BFAR na pagbenta ng mga alimango, shellfish, at iba pang uri ng pagkaing dagat na nasa mga baybayin ng Inner Malampaya Sound, maging ang pagkalusaw ng mga seaweeds na patuloy pa ring nararanasan hanggang ngayon, ang siyang dinadaing ng mga residente sa MAO.

Ayon kay municipal agriculturist Hernan Fenix, wala na silang ibang puwedeng pagkikataan o alternatibong hanapbuhay dahil sa red tide at sa problema sa seaweeds.

“Akala nga natin magiging normal na muli ang nasa seaweeds farming natin pero ayon po sa mga reports patuloy pa ring nararanasan ito. Sumunod naman itong nag-positibo sa red tide ang buong Malampaya Sound natin, so apektado ang mga nagtitinda nating lokal dyan ng mga iba’t-ibang shell products. Bawal talaga silang magtinda,” pahayag Fenix.

“Kaya gusto nating ipagalaw na ang pondo for recovery sa mga apektadong local natin. Gagawa na tayo ng evaluation kung paano natin ito maibibigay sa kanila sa lalong madaling panahon,” dagdag niya.

Ayon pa kay Fenix, ngayong unang linggo ng Pebrero ay ipapa-check nila sa Muncipal Accounting Office ang paglabas ng kanilang livelihood development and assistance funds na gamiting pang-ayuda sa mga apektadong residente.

“Sisikapin po natin na maisaayos ito upang magamit nila at makapagsimulang muli. Kailangan talaga nila ito kaya dapat ay mailabas ay maipamigay na,” aniya.