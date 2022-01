SAN VICENTE, Palawan — Tiniyak ng Municipal Agriculture Office (MAO) ng bayan na ito na hindi magkukulang ang supply ng kanilang pagkain kahit na malaki ang naging pinsala ng bagyong Odette sa sektor ng agrikultura.

Sa panayam ng Palawan News kay Rufino Clavecilla, hepe ng MAO, noong Enero 12, sinabi nito na sapat ang supply ng pagkain sa bayan sa kabila ng pinagdaanan nitong sakuna.

”Ang food security dito sa atin ay hindi magiging problema at makaka-recover agad tayo. May mga assistance na maipaabot sa mga farmers, mga inputs, or mga crop materials para maka-recover din sila kaagad,” pahayag niya.

“Tinitingnan natin ngayon at pino-process natin ay ang data ng food supply and security sa rice, at iba pang commodities. Ang mga vegetables naman ay anytime pwede tayo mag-produce kasi short term naman yan,” dagdag niya.

Aniya, sa ibang commodities naman ay ay mayroong mga immediate solution. Halimbawa ang mga damaged na crops, para magkaroon ng mabilisang production, ay magtatanim sila ng mga early producing vegetables tulad ng pineapple at kalamansi, at from short-term to medium-term na fruit bearing na puno.

Ipinaliwanag niya na kung magpo-focus naman sila sa long-term fruit producing trees tulad ng mangosteen, ang mangyayari ay maghihintay sila ng 10 to 15 years bago mapakinabangan ang itinanim.

”So bakit hindi natin i-introduce yung mga crops na early bearing from medium to short. For example, magtanim tayo ng mga fruits na pwede nating ma-harvest ng every after one year, 2 years, 3 years hanggang ma-sustain natin ang production,” pahayag niya.

“In 10 to 15 years, fully recovered na tayo. Yung recovery na tinitingnan natin ay hindi yung sabi bigla na kinabukasan ay makikita agad natin kung ano ang nangyari kundi dahan dahan na mag-recover na malalaman mo fully recover na tayo,” dagdag pa ni Clavecilla.

Isa ang bayan ng San Vicente sa malubhang naapektuhan ng hagupit ng bagyong Odette noong Disyembre ng nakalipas na taon kung saan mahigit P800 million ang iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura.