Ipinagkaloob ng Department of Agriculture (DA)-MIMAROPA sa pamahalaang panlalawigan ng Palawan at pamahalaan ng Puerto Princesa ang iba’t ibang agricultural intervention kamakailan bilang suporta sa pagpapaunlad ng kanilang sektor ng agrikultura.

Umabot sa mahigit P21.4 milyon ang kabuuang halaga na ipinamigay sa mga asosasyon at kooperatiba tulad ng Project Zacchaeus Marketing Cooperative, Mabuhay Multi-Purpose Cooperative, Aramaywan Corn Cluster Association, Elvita Farmers Multi-Purpose Cooperative, Abobalipata Corn Farmers Association, FA-PEACE, Tumarbong Rice and Corn Farmers Association, Samahang Magpapatubig ng Katiringan at Libtong Inc, at Sangretan Sangsulsugan It Tagbanuang Magsasaka at Iraan (SASTMI).

Ang paggawad ng sertipiko sa mga benepisyaryong asosasyon at kooperatiba ay personal na dinaluhan nina DA Undersecretary for Consumer and Political Affairs Kristine Y. Evangelista, DTI Undersectary Flordelona L. Amate. Kasama din sila Mimaropa Regional Executive Director Antonio G. Gerundio, Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Celso C. Olido, Agricultural Program Coordinating Officer Vicente A. Binasahan, Jr., Agricultural Center Chief III Librada L. Fuertes at City Agriculturist Mellissa U. Macasaet.

Sa Puerto Princesa, ang Project Zacchaeus Cooperative ay napagkalooban ng halagang P5 milyon at ang Mabuhay Multi-Purpose Cooperative naman ay napagkalooban ng halagang P2 milyon para sa kanilang trading fund sa ilalim ng Enhanced KADIWA.

Ang pondong ito ay kanilang gagamitin upang matulungan ang mga magsasaka ng lungsod na mabilis at maging maayos ang presyo at pagbebenta ng mga produktong agrikuktura.

Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Puerto Princesa City Agriculture Office sa DA sa pagtitiwala at pagkaloob ng ganitong opportunidad para sa mga organisasyong tumutulong upang maiangat ang antas ng sektor ng agrikultura sa Lungsod ng Puerto Princesa. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)