Aborlan muling naglabas ng travel restrictions

Humihingi si Mayor Celsa Adier ng pakikiisa at pakikipagtulungan sa lahat ng nagnanais tumungo sa bayan ng Aborlan, kaugnay ng mga polisiyang inilabas ng kanyang administrasyon na may kinalaman sa pagtugon sa banta ng COVID-19.

Nitong araw ng Sabado, Mayo 1, ay nilagdaan ni Mayor Adier ang Executive Order No. 21-023 para sa mahigpit na pagpapatupad ng mga travel restrictions, kasama na ang muling paglalagay ng checkpoint sa mga barangay. Ang lahat ng pupunta sa Aborlan ay kailangan na rin munang sumailalim sa antigen test bago bumiyahe.

Partikular na ipinag-utos ni Adier ang paglalagay ng checkpoint sa mga barangay ng Isaub, Plaridel, Culandanum, at Apurawan na nagsisilbing boundary ng bayan sa Lungsod ng Puerto Princesa at mga bayan ng Narra at Quezon.

Para sa mga residente na uuwi, kailangang ipakita sa checkpoint ang kanilang government-issued ID o barangay certification na nagpapatunay na sila ay residente ng bayan ng Aborlan.

Mahigpit ding ipagbabawal ang mga edad 15 pababa at 69 pataas na magtungo sa loob ng pamilihang bayan ng Aborlan dahil maituturing silang mga nasa delikadong edad.

Ang nasabing kautusan ay nagsimula ngayong araw ng Lunes, May 3, at magtatagal hanggang May 9.

Sa panayam ng Palawan News kay Adier, sinabi niyang ang polisiya ay paraan ng kaniyang opisina upang mailayo sa banta ng COVID-19 ang mga mamamayan ng Aborlan at maiwasan ang pagtaas ng mga local transmission case lalo pa at malapit ang lungsod ng Puerto Princesa sa Aborlan.

“Please, let’s participate. Ilang araw lang naman ito at hinihiling ko sa lahat nang tutungo sa aking bayan na i-comply ang requirements para sa kaligtasan nating lahat,” pahayag ni Adier.

Ayon naman kay municipal health officer Dr. Fidel Salazar, mahigpit na ipatutupad ang pagsailalim sa antigen test ng mga tutungo sa Aborlan upang masiguro na hindi sila nagkaroon ng exposure sa COVID-19.

“Kapag may taga-city na pupunta ng Aborlan, even APOR, kailangan nilang i-comply ang negative antigen test para payagan silang mag-transact sa mga official business o activity dito, maging ang mga nagta-trabaho dyan sa city at umuuwi dito,” ani Salazar.

“Wala na rin tayong home quarantine para sa kanila as long as negative sila sa antigen, they can go there sa loob ng bisinidad ng ating bayan,” dagdag niya.

Ipinaliwanag pa niya na depende ito kung sakaling bababa ang cases ng coronavirus disease sa Aborlan o dadami ang recovered patient. Pero kung tataas pa rin, ang LGU at MIATF ay maaari pa ring mag-imposa ng restrictions sa lahat, ayon kay Salazar.

Sa kasalukuyan, ang bayan ng Aborlan ay may apat na aktibong kaso at kabuuang 23 confirmed cases kung saan, 18 ang recovered at isa ang namatay.

