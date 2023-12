Pasado ang siyamnapu’t walong (98) mga iskolar ng Pamahalaang Panlalawigan sa isinagawang Nursing Licensure Examination na ginanap nitong nakalipas na buwan ng Nobyembre 2023.

Ang sumusunod ay ang mga nakapasang bagong nurses mula sa iba’t ibang munisipyo sa lalawigan at lungsod ng Puerto Princesa na pawang nagsipagtapos sa Palawan State University:

1 Ababon, Sheena Mae D.

2 Abdulkarim, Fatima B.

3 Abus, Herrylou Evein L.

4 Acosta, Selah Kezia P.

5 Alconera, Ery Jane P.

6 Alferez, Guia Marie C.

7 Alipian, Reina A.

8 Aloste, Jessica Bernacchia R.

9 Andres, Risen Joy B.

10 Arcegono, Laiza T.

11 Argawanon, Rica Joy H.

12 Arguelles, Joyce Cayen T.

13 Arizabal, Ariane Joyce D.

14 Arzaga, Cristine L.

15 Arzaga, Jewel Loramie O.

16 Atilano, Angelica R.

17 Avanceña, Nancy Nicole L.

18 Bajamonde, Rona M.

19 Bantigue, Darlene M.

20 Bernas, Maxine Victoria C.

21 Beronio, Gracel Caye M.

22 Bocita, Janna Celle T.

23 Bolloso, Lera Mae Joy A.

24 Buenavista, Mary Juvelle D.

25 Calo, Yvonie Kate F.

26 Cariño, Ana Katrina Y.

27 Casampol, Ara Mae L.

28 Castillo, Angelika M.

29 Catarman, Precious Alyca A.

30 Castroverde, Mariane P.

31 Cayapas, Gerlie A.

32 Ceralbo, Danica E.

33 Corral, Julius Edward M.

34 Dalabajan, Grace May L.

35 Damilig, Danica Leigh L.

36 De Guzman, Ellorry C.

37 Dela Cruz, Shellaf Mae M.

38 Delos Reyes, Krisel Mae D.

39 Demalinao, Dennise Kenn R.

40 Eblacas, Nikka Paola T.

41 Estrada, Regine V.

42 Fabul, Jan Ellyzza M.

43 Ferrer, Mildred V.

44 Fuyoc, Nerolie F.

45 Garilao, Almina Vina F.

46 Goloran, Hannah Jade M.

47 Gonzaga, Rg Luis Vincent P.

48 Gonzales, Rikka Djenaba A.

49 Gualon, Maureen M.

50 Gujilde, Mara A.

51 Gulleban, Rodelyn L.

52 Hasim, Jomaisa M.

53 Juanillo, Julia Jane O.

54 Lagrosa, Lera Mie Y.

55 Lape, Patricia Ann Marie B.

56 Laurente, Debbie M.

57 Legaspina, Erika C.

58 Lepalam, Cathlyn Joy D.

59 Licuas, Rhea

60 Lucero, Kayla A.

61 Luhan, Pearl Celine M.

62 Magayanes, Krizzia Joyce S.

63 Magbanua, Charmaine Cynth B.

64 Magdadaro, Maria Charisse

65 Manga, Via Grace C.

66 Matillano, Dorothy Grace C.

67 Medina, Christian Des R.

68 Mendoza, Zyra Mae Bea L.

69 Mission, Arminda O.

70 Morante, Monica C.

71 Moreno, Mylene C.

72 Ng, Kristel Anne Janyse M.

73 Olano, Justene R.

74 Orbon, Beverly Anne C.

75 Oyangorin, Mariel A.

76 Palitayan, Devine C.

77 Paloso, Abegail A.

78 Pamonag, Andrea Mae

79 Panolino, Novelia G.

80 Panugan, Jereh Lynne M.

81 Pingal, Saimon L.

82 Pondevilla, Raynor

83 Poquis, Reymart L.

84 Reyes, Erika Z.

85 Rodriguez, Patricia A.

86 Rojas, Laicah Kim Mari O.

87 Sandoval, Psyche Mae B.

88 Santos, Ma. Kristina Ysabelle D.

89 Satina, Ethel Faith E.

90 Tenido, Abegail F.

91 Timbreza, Early Jemeca O.

92 Trinidad, Rona Chrizel M.

93 Tucay, Junie J.

94 Valdez, Angeli Kate H.

95 Velasquez, Alexies Danielle P.

96 Villorente, Kharizza Joy C.

97 Yadao, Mary Joy M.

98 Zerrudo, Maia Lizza Nicole G.

Ang nasabing mga iskolar ay kabilang sa 4th batch ng nursing scholars na tinulungan ng Pamahalaang Panlalawigan sa pamamagitan ng SPS- Alay sa Kabataan – Programang Pang-Edukasyon para sa Palaweño na ang pangunahing layunin ay makapagbigay ng tulong sa mga karapat-dapat na mga estudyante na nais kumuha ng kursong medisina at iba pang medical-related courses gaya ng Nursing.

Isa rin sa mga layunin nang pagkakaloob ng naturang scholarship ay ang hangarin ni Governor Dennis M. Socrates na lalo pang mapalakas ang sektor ng kalusugan sa lalawigan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karagdagang medical professionals sa Palawan na inaasahang maglilingkod sa mga susunod na araw sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Pamahalaang Panlalawigan sa iba’t ibang munisipyo sa lalawigan.