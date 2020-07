920 returnees sa 3 bayan, nakatapos ng facility quarantine

Umaabot sa 920 individual returnees ang nabigyan na ng sertipikasyon para makauwi matapos ang kanilang 14-day quarantine sa tatlong bayan sa northern Palawan.

Ang mga nakauwi na ay mula sa mga bayan ng Roxas, Agutaya, at San Vicente. Ang datos ng mga nakauwing local individual at overseas Filipino worker returnees ay tala mula July 2 hanggang July 15.

Sa bayan ng San Vicente, 75 ang napauwi at nabigyan ng certificate of completion. Sa kasalukuyan ay 19 pa ang nasa quarantine facilities, ayon kay Dr. Mercy Grace Pablico.

Aniya, ang mga pinauwi na ay hindi naging reactive sa rapid diagnostic testing (RDT) na kanilang ginawang muli bilang bahagi ng proseso na matiyak na sila ay talagang negatibo sa coronavirus disease.

“Same procedure tayo ulit. Nag-rapid test tayo ulit sa kanila at binigyan sila ng certificate bago pinayagan makauwi sa mga bahay bahay nila,” sabi ni Pablico.

Sa bayan ng Roxas naman ay naka-recover na ang isang babae na locally stranded returnee na nag-positibo sa COVID-19.

Agutaya naman ang may pinaka maraming natapos na ang 14-day quarantine na umabot sa 824 katao. May natitira pa sa ngayon na 75 katao sa kanilang quarantine facility.

“75 PUMs under quarantine at total of 824 PUMs cleared na po from quarantine. Halo na po yong 824 home quarantine at facility quarantine, yung iba po kasi ina-allow namin mag-home quarantine provided na sila lang yong nakatira sa bahay. Due yan to limited resources, only LSIs coming from Manila and Cebu are subjected to rapid testing. So far, negative naman po lahat ng rapid tests,” pahayag ni Dr. Alena Yap ng Agutaya.

About the Author Alex Baaco