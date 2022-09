- Advertisement by Google -

Dead on arrival ang isang 75 taong gulang na turista matapos tumaob ang sinasakyan nitong bangka habang nag-i-island hopping sa Honda Bay, hapon ng Biyernes, September 16.

Nakilala ang biktima na si Lydia Bornilla residente ng Marikina City na nagbabakasyon sa lungsod.

Base sa report ng 2nd Special Operations Unit – Maritime Group (SOU-MG), pabalik na ang grupo ng mga turista sa pantalan nang makasalubong sila ng malalaking alon at ipo-ipo dahilan ng pagtaob ng bangka.

Nagawa pa umanong tumalon ng ibang mga sakay ng bangka na agad namang narescue ng iba pang mga bangka malapit sa lugar.

Arphil Ballarta covers the police beat and other law enforcement agencies in the province. Her interest includes traveling and photography. See author's posts