SAN VICENTE, Palawan – Nasa 73 pang pamilya ang patuloy na naninirahan sa mga evacuation center sa bayan na ito matapos manasala ang bagyong Odette, ayon kay Alvin Abordo ng Information and Communication Section ng pamahalaang lokal.

“As of December 26, 2021, ang number of families still in evacuation centers ay 73 families at ang number of individuals ay 311 individuals,” pahayag ni Abordo.

Dagdag niya, ang mga lumikas ay nananatili ngayon sa evacuation center sa mga barangay ng Kemdeng, Poblacion, Binga, at Sto. Niño.

- Advertisement -

Ang bayan naman ay isinailalim sa state of calamity sa pamamagitan ng Resolution No. 2021-132 na inaprubahan ng Sangguniang Bayan noong Disyembre 21.

Ang deklarasyon ay inilabas upang mabigyang pahintulot ang lokal na pamahalaan para magamit ang calamity fund upang mas mabilis na maipatupad ang mga programang rehabilitasyon ng mga nasirang imprastraktura at matulungan ang mga mamamayan na makabangon at magsimulang muli.

Matapos na manalasa ang bagyo sa bayan ay hiniling ni Mayor Amy Alvarez sa Sangguniang Bayan ang supplemental budget no. 13-2021 na nagkakahalaga ng P24.5 million para sa pagpapatupad ng programang emergency shelter assistance, pagsasaayos ng mga linya ng Little Baguio Water System at iba pang gusaling pag-aari ng lokal na pamahalaan, at ang supplemental budget no. 14-2021 na nagkakahalaga ng P2 million mula sa QRF para sa pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo.

“Hopefully, we’ll get through this altogether. We can do it together. This too shall pass. We will rise again San Vicente,” pahayag ni Alvarez sa isinagawang pagpupulong ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council noong Disyembre 21.

Isa ang naitalang nasawi, habang 33 ang nasugatan sa kasagsagan ng bagyo.

Tinatayang P28 million ang halaga ng napinsala sa sektor ng agrikultura sa bayan na kinabibilangan ng priority crops, fruit bearing farms, fisheries, livestock at farm structures.

Umabot naman sa 1,047 ang kabuuang bilang ng totally damaged na kabahayan samantalang 4,434 ang naitalang partially damaged sa huling ulat na inilabas ng MDRRMO Emergency Opertion Center nitong araw ng Linggo, Disyembre 26.

Nakapamahagi na ang kabuuang 2,601 relief goods ang pamahalaang bayan ng San Vicente kabilang ang mga galing sa pamahalaang national kabilang ang tanggapan ni Bise Presidente Leni Robredo, Office of the Civil Defence, pamahalaang panlalawigan, at mga pribadong donors gaya ng Coca Cola, GMA foundation, at Lazuli Resorts, samantalang inihahanda pa ang mula sa Tourism Infrastructure and Entperprise Zone Authority (TIEZA).

Ayon kay Orlando Estoya, hepe ng MDRRMO, bago pa man dumating ang bagyo ay napaghandaan na nila ang mga gagawin kung kaya hindi sila masyadong nahirapan.

“Bago po dumating ang typhoon Odette ay naglabas ang ating mayor ng memo indicating ang tatlong task groups involving various disaster response clusters. Nakalagay doon ang tasks nila before, during, and after the disaster. On the 17th, Friday early morning we convened na lahat ng response clusters for the activation ng Incident Command System,” pahayag ni Estoya.

“Very helpful ang establishment natin ng incident management team kasi alam ng bawat isa ang role nila at hindi tayo masyado nahirapan in terms of operations, logistics, planning at administration. As of this date established pa din ang ating IMT for recovery efforts tulad ng distribution of relief goods, restoration ng power and water supply and most especially ang rehabilitation efforts natn in moving forward,” dagdag niya.