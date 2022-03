Isang 73 taong gulang na lalaki ang inaresto ng pulisya sa Purok 4, Barangay Poblacion, Taytay, noong hapon ng Marso 11, dahil sa hindi awtorisadong pagpapataya sa numbers game.

Ayon sa ulat na inilabas ng Palawan Police Provincial Office (PPO), si Victorino Dalunos Ustares na residente ng nasabing barangay, ay inaresto dahil sa paglabag sa Republic Act 9287 na nag-amyenda sa Presidential Decree 1602 na may kinalaman sa illegal gambling activities tulad ng illegal numbers games.

Siya ay inaresto sa pamamagitan ng joint operation na isinagawa ng Taytay Municipal Police Station (MPS), katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Palawan PPO, at 401st Regional Mobile Force Battalion (RMFB).

Narekober mula sa kanya ang isang piraso ng “bookish” ticket na may number combination na 01 at 24, marked money na P20, ticket bundles mula sa PCSO Peryahan Throw Coins, calculator, clipboard na diumano ay may empty bookish receipts, lastillas, P500, walong piraso ng P100 bills, isang P50, at 16 na piraso ng P20.

“Lahat po ng activities pertaining to illegal gambling ay may case build up at ito po ang isinasagawa ng PNP. Ang pangunahing layunin ay maiwasan ang paglaganap ng mg illegal na gawain whether numbers game or otherwise,” pahayag ni P/Maj. Ric Ramos, ang tagapagsalita ng PPO.

Ayon naman sa source ng Palawan News na hindi puwedeng banggitin ang pangalan sa ngayon, may mga “papelitos” na ginagamit na resibo na hindi deklarado. Nangunguhulugan ito na walang tax na ibinabayad sa pamahalaan.

“May mga papelitos na ginagamit nilang resibo na hindi awtorisado, hindi nadi-declare ‘yun, na importante dahil may mga babayarang tax. Itong mga papel na ito ay hindi galing sa kumpanya, kundi ginagawa lang ng mga operators na ito para makapangloko,” pahayag ng source ng Palawan News.

Nasa kustodiya ng Taytay MPS si Ustares habang isinusulat ang balitang ito.

Matatandaan na noong Pebrero ay dalawa ang inaresto rin dahil sa kaparehong paglabag sa Narra at sa Brooke’s Point. Sila ay sina Jhovy-Rhiana Flores, 44, at Jesusa Manduron Baldad, 35.