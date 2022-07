Isang lalaki ang inaresto ng awtoridad sa bayan ng Quezon matapos maaktuhang nagpapataya sa illegal numbers game nitong nakalipas na araw ng Huwebes, at anim na wanted persons naman ang dinakip sa magkakahiwalay na operasyon sa bayan ng Aborlan, araw ng Biyernes.

Inaresto ng operatiba ng Quezon Municipal Police Station (MPS) sa isang anti-gambling operation sa Barangay Tabon si Boyet Calampiano Canelas, 26 taong gulang, isang teller at cashier ng Peryahan ng Bayan, at residente ng Sitio Reservation, Barangay Alfonso XIII.

Si Canelas ay nadakip matapos na magpanggap na mananaya ang isang pulis dakong 6:45 ng gabi noong Huwebes. Matapos ang paunang imbestigasyon ay walang naipakitang kaukulang dokumento ang suspek kaugnay ng kanyang pagpapataya.

Kinumpiska ng pulisya mula kay Canelas ang isang bag na naglalaman ng isang POS thermal machine; 21 piraso ng resibo ng ticket para sa taya; isang cellphone; dalawang ID picture; isang itim na wallet; P2,741 halaga ng pera kabilang ang P20 na ginamit ng pulis sa pagtaya.

Ang suspek ay mahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Presidential Decree no. 1602 (Illegal Numbers Game).

Sa bayan ng Aborlan, anim na wanted ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon na isinagawa ng operatiba ng Aborlan MPS katuwang ang iba pang unit ng pulisya.

Unang nadakip sa Brgy. Ramon Magsaysay ang dalawang lalaki na kinilalang sina Arante Saldino, 23 taong gulang, at Roque Saldino, 39 taong gulang, kapwa residente ng Sitio Mayligan, Brgy. Iraan.

Ang dalawa ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Norferio Nono ng Aborlan Municipal Trial Court na may petsang June 21, 2022 para sa kasong paglabag sa article 249 ng Revised Penal Code (RPC) o attempted homicide sa ilalim ng criminal case no. 3613 at may kaukulang piyansa na nagkakahalaga ng P36,000 bawat isa.

Inaresto naman ng pulisya sa Brgy. Mabini si Mark Ian Manalo, 35 taong gulang at residente ng Brgy. Poblacion sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Nono na may petsang July 7, 2022 para sa kasong paglabag sa RPC article 336 o acts of lasciviousness sa ilalim ng CC no. 3614, at may inirekomendang piyansa na P36,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Sa Brgy. Mabini rin nadakip ang tatlong indibidwal na wanted sa kasong paglabag sa RPC article 282 o grave threats, sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Nono na may petsang July 7, 2022 sa ilalim ng CC no. 3619 at may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng P36,000.

Ang tatlo ay kinilalang sina Gerald D. Arceo, 36 taong gulang; Geoffry D. Arceo a.k.a “Geofrrey D. Arceo”, 34 taong gulang, at Renz A. Dioso, 20 taong gulang; mga residente ng nabanggit na barangay.

Ang mga suspek ay nasa kustodiya ngayon ng pulisya para sa kaukulang disposisyon.