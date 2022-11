Anim na mangingisda ang arestado sa bayan ng Culion matapos silang isumbong sa mga awtoridad ng isang concerned citizen na gumagamit ng compressor sa panghuhuli ng isda sa karagatang sakop ng Barangay Galoc kahapon, November 28.

Ang 5 kilo ng iba’t ibang isda na huli nila na nagkakahalaga ng Php300 ay kumpiskado, kasama ang isang compressor unit, isang compressor tank, isang improvised spear gun, isang flashlight, dalawang rolled compressor hose, at ang kanilang bangka.

Kinilala ng Palawan Provincial Police Office (PPO) ang mga naaresto na lumabag sa Provincial Ordinance No. 819 bilang ang kapitan ng bangka na si Gerald Laureta Espaňola, 38 years old; Jerson Lariosa Atabay, 36 years old; Erick Lapuz Enesimo, 34 years old; Pablo Aligre Laping, 32 years old, single; Vigel Mondaya Habal, 29 years old, at Gilbert Sapepe Copag, 20 years old.

Ayon sa PPO, ang mga ito na mga residente ng Linapacan at Taytay, ay nahuli sa akto bandang 11:25 ng umaga, matapos silang i-report sa pamamagitan ng text ng isang concerned citizen. Lulan sila ng bangkang pangisda na may markang “Macky.”

Sa pahayag pa ng PPO sa pamamagitan ni P/Maj. Ric Ramos, walang mga dokumento rin na maipresenta ang kapitan ng bangka para magpatunay na legal ang kanilang pangingisda.

Ang mga ito ay nasa kustodiya ng Culion MPS para sa kaukulang disposisyon habang isinusulat ang balitang ito.

