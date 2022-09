- Advertisement by Google -

Limang indibidwal na wanted sa batas, kabilang ang may dalawang kaso ng rape at murder, ang magkakasunod na naaresto sa magkaibang barangay sa bayan ng Rizal sa Southern Palawan.

Kinilala ang mga naaresto na sina Ninoy Maning Liwas, 35; Erning Gunahan Agustin, 45; Randy Gallimba Pasuelo, 46; isang Charlie Misuari Cudog Jr., 37; at Ledon Katab Luwat, 49.

Unang naaresto ng mga awtoridad sa Sitio Cabacungan, Brgy. Ransang sa bayan ng Rizal noong August 30 si Liwas na na No. 3 most wanted sa lalawigan na may dalawang kasong rape.

September 4 naman nang maaresto sa Barangay Taburi si Agustin dahil sa kaso nitong robbery with homicide.

Naaresto din sa parehong araw si Pasuelo, sa Barangay Iraan dahil sa kaso nitong paglabag sa Chainsaw Act of 2002 (section 7 (4) of RA 9175).

Magkakasunod namang naaresto noong September 7 ng hapon ang mga wanted na sina Cudog at Luwat sa Purok Pagkakaisa, Brgy. Punta Baja, at Sitio Malutok, Brgy. Ransang sa nasabing bayan.

Parehong kakaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa PD 705.

Naaresto ang 5 wanted sa batas sa pakikiisa na din ng komunidad at pagsisikap ng chief of police ng Rizal Municipal Police Station (MPS) na si P/Maj. Thirz Starky Timbancaya at P/Lt. Rommel Valdez, at ilang unit ng Provincial PNP sa Palawan.

