Dekada na ang tagal nang pananatili ng mga detenidong ito o persons deprived of liberty sa Iwahig Prison and Penal Farm, para bunuin ang mga parusang ipinataw sa kanila dahil sa krimen na nagawa.

Ngunit nitong nakalipas na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tugma ang selebrasyon dahil 43 na dating PDL ang napalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA ng Iwahig.

Hapon ng maabutan ng Palawan News ang mga bagong laya na naghahanda na para sa kanilang malayong biyahe. Pauwi na sila sa kani-kanilang mga probinsiya kung saan marami sa kanila ay may naghihintay na pamilya.

Sa panayam kay Corrections Officer II Levi Evangelista, tagapagsalita ng Iwahig Prison and Penal Farm (IPPF), o tinatawag na ngayon bilang Iwahig Corrections Facility (ICF), ikinagulat ng nasabing bilang ng PDL ang biglaang pag-anunsiyo na sila ay laya na.

Malaki din ang pasasalamat ng pamunuan ng Iwahig penal farm sa pagpupursige ni Bureau of Corrections (BUCOR) director Gerald Bantag at sa Local Management Screening and Evaluation Committee ng mga operating prison ang penal farm dahil sa on time na pag-compute ng mga individual GCTA ng mga PDL na deserving makalaya.

“Ang pag release ng 43 PDLs na ito ay significant sa Iwahig, dahil ito ang pinaka maraming bilang na nakatanggap ng release papers dahil sa revised law sa GCTA,” ayon kay Evangelista.

Sinabi din ni Evangelista na, ang pagpapalaya ng nasa 43 na mga individual ay naging highlight sa pagdiriwang nila ng Araw ng Kalayaan.

Sa kabuuan ngayong taong 2022, umabot na sa 163 ang napalaya mula sa Iwahig.

“Ang proseso ngayon, after nilang lumaya, minomonitor natin sila for six months. Kinukumusta natin ang mga lagay nila. Ang BUCOR, sinisiguro natin na maayos sila after natin ma-release, at kahit sa LGU komokonek kami, gusto namin mabigyan sila ng marangal na trabaho, at alam namin kaya nila sa dami ng mga training and skills na naibahagi namin sa kanil,” pahayag ni Evangelista.

Laya na si Jeffrey at tatay Larry

Isa sa nakausap ng Palawan News ang dating salon staff na Jeffrey. Dahil naging bread winner ng kanyang pamilya, bukod sa pagsa-salon pati pagbebenta ng droga para kumita naging trabaho niya na, hanggang isang araw ay naaresto siya ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Lubos ang kanyang naging pagsisi sa nangyari, at sisiguraduhin niya na sa kanyang paglaya, hindi na babalikan ang dating kinagawian, maging ang mga hindi maayos na mga kaibigan.

“9 years po ako nakulong, 5 years sa Muntinlupa, tapos 2018, dumating ako sa Iwahig. Dito na ako natutong gumawa ng bilao, marunong ako gumawa ng mga key chain, mga pang souvenirs, puwede ko yung magawa sa labas, dagdag kita, at sisiguraduhin ko na di na ako babalik sa dati kong buhay, pati mga maling kaibigan, alam ko dapat na akong umiwas,” pahayag niya.

“Nagsisisi ako kung bakit ako napunta dito sa loob. Pag-uwi ko, yayakapin ko ang mga magulang ko, at mga kaptid, babawi ako sa tagal ng panahon na iniwan ko sila, napabayaan ko sila,” dagdag niya.

Si tatay Larry naman ay nakapatay kaya inaresto at nasentensyahan.

Ayon sa kanya, tulad ni Jeffrey, pagbalik niya sa kanyang pamilya ay wala siyang ibang gagawin kung hindi bumawi dahil siya ay may apo na.

Gagamitin din niya ang mga napag-aralan para sa livelihood na puwedeng gawin.

Napunta siya sa Iwahig noong 2018, ngunit ayaw na niyang balikan kung bakit siya nakulong. “Nakapatay ako ng tao, nagtago ako sa Makati ng isang taon, pero nahuli din ako dahil nasundan ang aking asawa.”

“Dumating ako dito, November 2018 — 4 years ako dito. Driver ako sa laya, pero dito natuto ako sa pagsasaka, mga trainings, activities na natuto talaga ako. Grade 5 lang ang tinapos ko. Binuhay ko ang asawa ko sa pagdada-drive at apat na anak ko,” kuwento niya.