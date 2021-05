401st RMFB nagsagawa ng tree planting sa Taytay

Bilang pagtatapos ng community immersion ng bagong graduate na Bisoc Masidlak Class ng Philippine National Police, nagsagawa ang mga ito ng tree planting activity kung saan humigit-kumulang 250 na iba’t-ibang uri ng fruit-bearing at native na punong kahoy ang itinanim sa Barangay Talog sa bayan ng Taytay noong Biyernes, Abril 30.

Ang aktibidad ay isinagawa bilang bahagi ng Youth Camp sa ilalim ng Retooled Community Support Program (RCSP) na isinasagawa ng 401st Reginal Mobile Force Battalion (RMFB).







Lumahok din sa nasabing aktibidad ang mga kabataan, mga guro, lokal na opisyal mula sa Sangguniang Bayan ng Taytay, mga residente at barangay officials ng Talog, at ng DENR-CENRO Taytay.

Ayon kay P/Cpl. Kristoffer Reyes, team leader ng RMFB-Taytay ang tree planting activity ay napiling gawin bilang proteksyon sa kanilang water shed area ng nasabing barangay at upang makatulong na rin sa turismo bilang attraction at pasyalan ng mga susunod na henerasyon.

“Dito namin ginawa ito dahil nandito yung water shed area para maprotektahan at para na rinpromotion sa turismo ng bayan,” pahayag ni Reyes.

“Yung planting site kasi maganda sya, malapad at pwede maging pasyalan balang araw kapag lumaki na mga punong ito as agri-tourism area sa next generation,” dagdag ni Reyes

Napansin din umano niya ang kakulangan ng produksyon ng mga prutas sa nasabing lugar kung kaya’t naisip nila na mga mapapakinabangang puno ang kanilang itinanim.

Hindi rin niya inilalayo ang adbokasisya ng mga pulis sa kalikasan dahil bahagi ito ng kanilang tungkulin ang protektahan hindi lamang ang mga mamamayan kundi maging ang kalikasan.

“Bahagi ito ng core values ng Philippine National Police, ang pagiging maka-kalikasan, so hindi lang doon nagtatapos yung campaign kundi patuloy na bantayan at protektahan ito ang lahat ng mamamayan,” ani Reyes.

“Ang swerte natin dito sa Palawan kasi ang yaman pa natin sa natural resources. Sana hindi lang tuwing may immersion magkaroon ng ganitong gawain kaya sana kasama ang mga mamamayan ay patuloy nating bantayan at ingatan ang mga kagubatan at kabundukan dahil lamang pa rin ang Palawan kumpara sa ibang lugar kong sa usaping pang kalikasan. Napakalawak pa ng ating kagubatan,” paliwanag niya.

Pagkatapos ng tree planting, nagbigay ng lecture tungkol sa mga batas pangkagubatan ang DENR-CENRO at ang Tayo Ang Kalikasan Campaign kung saan mariing isinusulong ang no to Single-Use-Plastic at proper waste management.

WP Post Author Alex Baaco is the correspondent of Palawan News in San Vicente, Palawan. He also covers politics, government policies, tourism, health and sports. His has interest in travelling and exploring different places and food. See author's posts