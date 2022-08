- Advertisement by Google -

Nakatakdang isagawa sa bayan ng Cuyo ang 3rd Quarter Meeting and Benchmarking na pangangasiwaan ng Provincial Tourism Promotions and Development Office (PTPDO) ng Palawan sa August 23-28 ngayong taon.

Inaasahang dadalo ang mga municipal tourism officers (MTOs) mula sa iba’t ibang munisipyo dito, kabilang na ang lungsod ng Puerto Princesa.

Sa impormasyon mula kay provincial tourism officer Maribel Buñi, sinabi niya na layon ng meeting na mapagsama-sama ang mga hepe ng tourism offices sa buong probinsya kung saan isasagawa rin ang eleksyon para sa kanilang Palawan Tourism Officers Association (PTOA) at iba pang tourism development at management activities.

Kabilang rin sa pag-uusapan ang iba pang mga mayayamang religious at cultural heritage sites na makikita sa munisipyo ng Magsaysay at Cuyo, maging sa iba pang mga munisipyo.

- Advertisement -

“We will also have a technical visit to various tourist attractions and destinations in the area as part of the benchmarking activity,” pahayag ni Buñi.

Umaasa ang provincial tourism na ang pagtitipon na ito ay magdadala ng mga magagandang plano at hangarin upang sama-samang mapaangat pa ang turismo sa probinsya ng Palawan katuwang ang mga lokal na pamahalaan.

Magugunitang ang kaparehong pagpupulong para sa 2nd Quarter ay naisagawa sa bayan ng Balabac noong nagdaang May 18-22.

About Post Author

Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts