Nasa 39,254 ang target na mabakunahan sa Lungsod ng Puerto Princesa sa tatlong araw na National Vaccination Day na tinaguriang Bayanihan, Bakunahan mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1, 2021.

Para maabot ang nasabing bilang, kinakailangang makapagbakuna ng 13,085 kada araw ang mga taga-pagbakuna ng lungsod sa pangunguna ng City Health Office.

Ang target na ito ay mula sa National Vaccination Operation Center at ipinababatid ito ng Department of Health (DOH) sa mga Local Vaccination Operation Center (LVOC)/Vaccination Sites Implementing Units at Provincial Department of Health Offices (PDOHO).

Ang Bayanihan, Bakunahan National COVID-19 Vaccination Day ay idineklara ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng Proclamation No.1253.

Sa pagpupulong noong Nobyembre 24 kaugnay ng nasabing aktibidad, ipinaliwanag ni Dr. Ruffia Atencio na nakapaglatag na ng kanilang magiging estratihiya ang City Health Office para sa tatlong araw na bakunahan.

Aniya sa unang araw, pito ang magiging vaccination site sa lungsod kung saan ang tatlong sites dito ay pamamahalaan ng mga pribadong ahensiya at ang apat naman ay pamamahalaan ng City Health Office (CHO) kasama ng mga volunteers.

Sa ikalawang araw ay magtatalaga naman ng anim na vaccination sites kung saan ang apat sa mga ito ay ilalagay sa mga barangay sa lungsod at ang dalawa ay ang Mega Vaccination site sa City Coliseum at ang MMG Cooperative Hospital.

Sa ikatlong araw naman ay limang vaccination site na lang ang itatalaga ng CHO kung saan dito rin babakunahan ang mga kabataan na may edad 12 taong gulang pataas.

Dagdag pa ni Dr. Atencio, katuwang ng CHO sa National Vaccination Day ang mga ahensiya at pribadong organisasyon tulad ng Palawan OB Gyne, Palawan Medical Society, MMG Coop Hospital, Ospital ng Palawan, Western Command, Palawan State University, Naval Forces West, Provincial DOH Office at iba pang mga volunteers. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)