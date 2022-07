- Advertisement by Google -

Nasa 84 na mga benepisyaryo ng Community-Based Gender and Development (CB-GAD) Livelihood Enhancement Program ang pinagkalooban ng pamahalaang panlalawigan ng tig P30,000 na financial assistance sa apat na mga barangay sa bayan ng Roxas at Taytay, noong July 23.

Pinangunahan ni Governor Dennis Socrates, kasama sina board members Roseller “Toto” Pineda at Winston Arzaga, GAD department head Richard Winston Socrates, at Provincal Planning and Development Office (PPDO) officer-in-charge Sharlene Vilches, ang pamamahagi ng livelihood assistance sa mga benepisyaryo ng programa.

Dumalo rin si Taytay municipal Mayor Christian Rodriguez, mga Barangay GAD Monitors, at ilang kawani mula sa mga naturang barangay upang suportahan ang layunin ng programa.

Sa naging mensahe ni Gob. Socrates, pinasalamatan niya ang mga benepisyaryo ng programa sa patuloy na pagsuporta sa mga programa ng Pamahalaang Panlalawigan gayundin sa kanya bilang bagong gobernador ng lalawigan.

“Hinihiling ko ang inyong tulong na mapagana natin ang provincial government, ang lahat ng serbisyong nararapat. Ang lahat ng kabutihan na dapat manggaling sa kapitolyo ay matanggap ng ating mga kababayan lalo na ng ating mga kababaihan. Nais kong ipahayag at ipadama rin na sisikapin natin sa abot ng ating kakayanan ang lahat ng serbisyo, ang lahat ng resources na dapat mapunta sa taong bayan ay talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan at sana ay patuloy na sumagana ang ating sambayanan,” ani Gob. Socrates.

Samantala, ipinaliwanag naman ng pinuno ng GAD department head Socrates kung bakit isinasagawa ng CB-GAD ang pamamahagi ng tulong puhunan.

“Ito ay programa bilang pagtugon sa mandato o utos ng batas na magkaroon tayo ng 5% mula sa budget ng probinsya upang ito ay ilaan sa programa ng Gender and Development, kaya nandirito kayong mga benepisyaryo upang tumanggap ng livelihood assistance. Ito ay matagumpay na sinimulan ni dating Gov. JCA at ipinagpapatuloy naman ni Gov. Dennis Socrates upang patuloy din na maiangat ang kabuhayan at progreso sa Palawan,” ayon kay Socrates.

Ang mga benepisyaryo na tumanggap ng pinansiyal na tulong ay mula sa People’s Organizations (POs) na Kambingan sa Mendoza Assoc. ng Bgy. Mendoza sa bayan ng Roxas at mga asosasyon sa bayan ng Taytay na Sagip Livelihood Association ng Brgy. New Guinlo, Sandoval Livelihood Association ng Bgy. Sandoval at MAYMAROPA Association ng Brgy. Pangcol na pawang pagkakambingan ang napiling negosyo.

Sa kabuuan ay umabot sa P2,520,000 ang halagang naipagkaloob sa mga naturang POs na benepisyaryo ng Livelihood Enhancement Program na isinagawa sa covered court ng Bgy. 3 sa Roxas at Bgy. Poblacion sa bayan ng Taytay. Ang halagang ito ay tulong ng Pamahalaang Panlalawigan bilang panimulang puhunan o capital sa negosyo na kanilang napili sa ilalim ng programa gaya ng pagkakambingan.