Umabot sa 300 indibidwal ang nakinabang sa community outreach program ng 2nd Provincial Police Mobile Force Company (2nd PMFC) kasama ang Marine Battalion Landing Team-3 (MBLT-3), local government unit ng Roxas, at ilang pribadong sector sa Barangay Antonino, Roxas, Palawan kahapon, January 22.

Mayroong feeding program, libreng tuli, gupit, pamamahagi ng mga gamot, at ayuda para sa mga residente ng barangay. Ang Kalsada Eskwela o ang “Adal Kalsada” na isa sa binibigyang prayoridad ng Palawan Police Provincial Office (PPO) hindi rin nawala sa nasabing aktibidad.

Ang Adal Kalsada ay ginagawa kada buwan, at isa itinuturing na isa umano sa best practice ngayon ng PPO dahil sa layunin na maturuan ang mga bata at mga out-of-school-youth na matuto, lalo na sa pagbasa.

“Nagsimula ito pandemic, tinutulungan natin ang mga bata sa mga module nila at pagbasa. Binigyan natin ng pokus yun pero binigyan din natin ng atensiyon ang mga kabataan na hindi nagaaral, magsulat at magbasa, kasi napakaimportante nun,” pahayag ni P/Lt. Col. Mhardie Azares, force commander ng 2nd PMFC.

Sa nasabing community outreach program pa rin, ipinagpapatuloy ng 2nd PMFC ang pagtuturo kaugnay sa Coronavirus Awareness, Response and Empowerment (C.A.R.E.), Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.), Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP), at mahalagang kaalaman sa Community Anti-Terrorism Awareness (CATA), Knowing the Enemy, at ang programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para turuan at palakasin ang kamalayan ng publiko sa mga panlilinlang at gawaing terorismo ng komunistang grupong CPP/NPA at mga kaalyado nito.

Kasabay nito, nagsagawa na rin ng Indignation Rally ang mga residente sa pangunguna ng mga opisyales nito upang ipakita ang pagkondena sa mga karahasang dulot ng teroristang grupong CPP/NPA.

About Post Author