Tatlong pinaghahahanap ng batas ang magkakahiwalay na naaresto ng mga awtoridad, kabilang na ang dalawang itinuturing na “most wanted” sa lalawigan sa kasong panggagahasa.

Unang inaresto ang 32 taong gulang na mangingisdang si Joemar Along Binarao sa Barangay Alfonso XIII sa bayan ng Quezon noong Sabado, October 12, dahil sa kasong direct assault upon an agent or person in authority.

Inaresto ito ng Quezon municipal police sa pamamagitan ng warrant na ibinaba ni Judge Evelyn Cañete ng 6th Municipal Circuit Trial Court ng mga munisipyo ng Quezon,Dr Jose P Rizal, at Kalayaan.

Sa Brgy. New Cuyo sa bayan ng Roxas naman naaresto ang No. 1 most wanted ng Palawan na si Abel Katon Lagan, 27 taong gulang.

Si Lagan ay naaresto sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Emmanuel Quial Artazo, Fourth Judicial Region, Branch 14, Taytay, dahil sa kaso nitong rape.

Kasong rape din ang kinakaharap ng No. 1 most wanted personality ng bayan ng Rizal, municipal level most wanted personality ng Palawan, at ng MIMAROPA Region, na si Epelimenico Flores Diaz, alyas “Mang Kanor”, na inaresto dahil sa tatlong kaso ng rape by carnal knowledge, sa Purok Pag-Asa, Brgy. Antipuluan sa bayan ng Narra noong October 13.

Ang pag-aresto dito ay sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Ramon Chito Rada Mendoza ng Fourth Judicial Region, Regional Trial Court, Branch 165, Brooke’s Point.

