3 lalaki hinuli dahil sa ‘illegal sabong’ sa Brgy. Bancao-Bancao

Nahuli sa akto ang 10 kalalakihan na illegal na nagsasabong sa Dagumboy, Barangay Bancao-Bancao, Linggo ng tanghali.

Pero sa bilang, tatlo lang ang nadakip noong ika-16 ng Pebrero dahil mabilis na nakatakbo ang iba nilang kasamahan.

Nakuha sa mga ito ang isang patay at dalawang buhay na manok na panabong kasama na ang P600 betting money at isang tari.

Ayon kay Police Station 1 chief P/Capt. Aaron Elona, matagal nang under surveillance ang naturang lugar kung saan naaktuhan ng mga pulis ang nagaganap na sabong.

Ang mga nahuli ay mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Anti-Illegal Gambling Act.

Ayon pa kay Elona, linggo-linggo ay nagkakaroon sila ng mga surveillance upang mas paigtingin pa ang pagpapatigil sa mga illegal na gawain sa siyudad. Aniya, kung hindi maiwasan ang pagsabong, maaari itong gawin sa rehistradong sabungan ng siyudad.

“Isa lang ‘yong registered natin na sabungan ‘yong sa San Carlos. Other than that, unless na hindi naman in-approve ng city ay considered na lahat sila ay illegal,” saad ni Elona.

“Palagi naman tayong nagpapa-alala na ang illegal activities such as ito nga ‘yong illegal cockfighting at the forms of gambling ay mahigpit na ipinagbabawal ‘yan ng PNP at city government. Kami, gagawin namin ‘yong trabaho namin, huhulihin namin sila, kaya ini-encourage namin sila na as much as possible tumigil na sila sa illegal activities para hindi rin sila magkaroon ng problema,” dagdag niya.

