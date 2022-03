Nagsagawa ng isang malawakang mangrove planting ang 2nd Special Operations Unit-Maritme Group (2nd SOU-MG) sa tatlong bayan ng lalawigan ng Palawan, at sa lungsod ng Puerto Princesa, ngayong araw ng Biyernes, Marso 4.

May kabuuang 3,225 mangrove propagules ang naitanim ng 2nd SOU-MG sa mga bayan ng Coron, Quezon at Brookes Point, at sa Barangay Mandaragat sa lungsod ng Puerto Princesa, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, Department of Environment and Natural Resources-MENRO, Philippine Coast Guard (PCG), opisyales ng barangay, mangingisda, Barangay Peace Keeping Action Team (BPAT), guro, NGOs, private sector at mga residente.

Ang aktibidad ay isinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31 founding anniversary ng Philippine National Police-Maritime Group (PNP-MG) na may temang “Serbisyong may Puso at Makakalikasan Hatid ng Maritime Pulis para sa Bayan.”

Larawan mula sa 2nd SOU- MG

Ayon kay P/Lt. Anna Viola Abenojar, public information officer, ito ay bahagi rin ng kanilang tungkulin na patuloy na ingatan at alagaan ang kalikasan sa pagtatanim ng mangroves na siyang pangunahing tahanan ng mga isda sa dagat, ilog at dalampasigan.

“The participants planted mangroves propagules held at Old Buncag, Mandaragat, Puerto Princesa City, Sitio Maquinit, Brgy. Tagumpay, Coron, Brgy. Tabon, Quezon, and Brgy. Barong-Barong, Brookes Point, Palawan,” pahayag ni Abenojar.

“The simultaneous mangrove planting activity is one of the highlights of the celebration of the 31st PNP-MG founding anniversary to continuously protect, preserve and conserve our coastal environment nationwide,” dagdag niya.

Paliwanag ni Abenojar, hindi lamang mangroves ang kanilang itinatanim katuwang ang komunidad.

Maliban dito ay bahagi rin ng kanilang reforestation program ang pagtatanim ng marami pang puno sa bahaging norte ng lalawigan at ng lungsod ng Puerto Princesa, bilang tugon sa pagkatumba ng maraming puno dahil sa pananalasa ng bagyong Odette sa lalawigan nitong nakalipas na taon.