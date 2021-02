26 estudyante sa MIMAROPA, bagong scholars ng BFAR

Ayon sa BFAR-Mimaropa, 20 sa mga kumuha ng pagsusulit ay nakapasa sa Fisherfolk Children Education Grant (FCEG), habang tig tatlo naman sa Fisheries Industry Leaders Grant at sa Indigenous Cultural Communities and The Indigenous Peoples. | File photo of PIA-Romblon

ODIONGAN, Romblon, Peb. 10 (PIA) — Dalawampu’t anim na mga mag-aaral sa senior high school ang mga bagong scholars ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) MIMAROPA para sa kanilang Fisheries Scholarship Program.

Ayon sa BFAR MIMAROPA, 20 sa mga kumuha ng pagsusulit ay nakapasa sa Fisherfolk Children Education Grant (FCEG), habang tig-tatlo (3) naman sa Fisheries Industry Leaders Grant at sa Indigenous Cultural Communities and The Indigenous Peoples.

Ang FCEG ay isang programa para sa mga mahihirap ngunit karapat-dapat na mga mag-aaral na ang mga magulang ay rehistradong mangingisda, habang ang FILG ay isang nakabatay sa merito na iskolar para sa mga nangungunang mag-aaral na nais kumuha ng Bachelor of Science in Fisheries.

Ang National Qualifying Examination para sa nabanggit na scholarship program ay isinagawa noong Disyembre 5, 2020.

Ang 26 na schoolar ay makakatanggap ng full scholarship grant para sa kursong Bachelor of Science in Fisheries at libreng miscellaneous at school fees.

Makakatanggap rin sila ng iba pang allowance katulad ng P5,000 buwang stipend, P2,000 book allowance sa bawat semestre, at suporta para sa kanilang graduation at on the job training (OJT).

Ang mga bagong iskolar ay nagmula sa mga paaralan ng Mansalay Catholic High School, Oriental Mindoro National High School, Calatrava National High School, Sta. Fe National High School, Looc Senior High School, Maasin High School, Dangay Natioanal High School, St. Joseph Academy, San Teodoro National High School, Western Philippines University at Fe del Mundo National High School. (PIA-MIMAROPA)