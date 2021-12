Ilulunsad ang 22 aklat ang Komisyon sa Wikang Filipino sa 16 Disyembre 2021, 9:00–11:00 nu sa Bulwagang Romualdez, Komisyon sa Wikang Filipino, 1610 Kalye J.P. Laurel, Malacañang Palace Complex, Lungsod Maynila.

Ang ilulunsad na mga aklat ay ang:

Babasahing Pangkasarian (Moreal Camba, editor)

Bungsod nga Gipangguba (Sulpicio Osorio)

Lingguwistikong Etnograpiya (Wikang Asi)

Lingguwistikong Etnograpiya (Wikang Bikol)

Lingguwistikong Etnograpiya (Wikang Iguwak)

Birtuwal: Mga Bago at Piling Tula (Gerome Dela Peña)

Ugnayan: kaisipan, Kalinangan, Lipunan (Voltaire Villanueva)

Nananalamin: Tatlong Dulang Sumasalamin sa Kontemporaneong Pamilya (Sonny Valencia)

Mahiwagang Bulong sa Sinapupunan ng Himpapawid (Raul Funilas)

Cubao Ilalim: Unang aklat (Tony Perez)

Labas: Mga Dula sa Labas ng Sentro (Reuel M. Aguila)

Diskors Pangmidya at Literatura (Teresita Fortunato)

Batang Mandirigma at Lima pang Dula (Arthur P. Casanova)

Mga Kuwentong-bayan ng Timog Cordillera (Jimmy B. Fong)

Problemang Mindanao: Ugat at Pag-unawa (Abraham P. Sakili)

Manwal ng Bahay-wika, Padayon sa Pagtindog (John Iremil Teodoro, ed.)

Patnubay sa Korespondensiya Opisyal

Kalipunan ng mga Dulang Akdang Mindanawon (Arthur P. Casanova)

Kulintangan at Gandingan (Mubarak M. Tahir)

Margosatubig (Ramon Muzones)

Mga Salawikaing Pampolitika (Sheilee Vega).

Ayon sa press statement na inilabas ng Komisyon, ang paglalathala ng mga publikasyon ay isang paraan ng pagtatanghal sa kapasidad ng wikang Filipino bílang wika ng malikhain at intelektuwal na gawain. Isang paraan ito ng pag-iimbak ng karunungan sa iba’t ibang disiplina na Filipino ang wika sa pagsulat at saliksik.

Ang paglulunsad ng aklat ay pangungunahan ng Sangay ng Edukasyon at Networking sa pangangasiwa ni G. Jomar I. Cañega. Para sa iba pang mga impormasyon hinggil sa gawaing ito, maaaring makipag-ugnayan kay G. Rolando T. Glory sa #09087663290 o mag-email sa rolandoglory1@gmail.com.

- Advertisement -

Ang paglulunsad ng aklat ay mapapanood nang live sa opisyal FB page ng Radio Television Malacañang (RTVM), National Commission for Culture and the Arts, at Komisyon sa Wikang Filipino.