SAN VICENTE, Palawan — Pormal nang nagtapos ang 20 out-of-school-youth (OSY) sa bayan ng San Vicente na sumailalim sa 15 araw na pagsasanay tungkol sa beauty care services na nagsimula noong Nobyembre 11.

Ginanap ang pagtatapos sa Palawan State University (PSU) San Vicente Campus noong araw ng Huwebes, Nobyembre 25.

Ang mga OSY ay sumailalim sa libreng pagsasanay sa manicure and pedicure, foot spa at facial make-up, na bahagi ng mga competencies sa ilalim ng Beauty Care Services na may National Certificate (NC) II mula sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

- Advertisement -





Ang pagsasanay ay ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng San Vicente sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) bilang bahagi ng livelihood program nito.

Sa kanilang pagtatapos ay tumanggap din ng libreng materials at supplies ng kits at allowance ang naturang mga OSY.

Ayon kay Jennilyn Laro, hepe MSWDO, ang pagsasanay ay naglalayong madagdagan ang kanilang kasanayan upang sila ay makasabay, at bilang paghahanda na rin sa unti-unting pag-unlad ng industriya ng turismo sa bayan.

“Ganyan kayo pinahahalagahan ng ating LGU. Ito ay in preparation po doon sa magiging takbo ng ating tourism activity ng San Vicente. Kaya ang mga ginagawang programa ng San Vicente ngayon ay in preparation g pag-unlad ng San Vicente,” ani Laro.

Pinapurihan naman ni Cleo P. Diomampo, accredited trainer mula sa TESDA, ang ipinamalas na dedikasyon para matuto at kahusayan ng mga benepisyaryo ng programa. Hiniling din niya sa mga ito gamitin nila ang mga natutunan upang mapagbuti ang kanilang sarili at pamilya.

“I am very impressed with the output ng mga bata [bilang] regional assessor din ng TESDA. Because of their dedication na kahit sila ay nanggagaling sa malalayong lugar, araw-araw, walang absent, because of their intention to learn. It paid off. Mahuhusay sila,” saad ni Diomampo.

Nagpasalamat din ang mga nagtapos sa lokal na pamahalaan at TESDA. Ayon kay Norabel P. Andamon, 28 taong gulang na manikurista mula sa Barangay New Agutaya, malaking bagay ang training na kanilang natanggap para sa kanilang kabuhayan.

“Para sa akin malaking tulong talaga ito sa akin lalo na ako wala akong pamilya rito, wala akong masandalan. Dagdag kaalaman ang foot spa, dati na kasi akong manikurista. Nadagdagan na ngayon ang skills ko, makatutulong talaga ito sa pamilya ko,” ani Andamon.