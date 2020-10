2 magsasaka sa Bataraza, inaresto dahil sa paglabag sa Chainsaw Act

Dalawang magsasaka sa Bataraza ang inaresto ng mga pulis dahil sa paglabag sa “Chain Saw Act of 2002”, Miyerkules ng umaga, sa Sityo Bohoy, Barangay Ocayan.

Ang mga inaresto ay kinilala sa kanilang mga alyas na sina Meni, 55, at Lawlaw, 40, parehong residente ng nasabing barangay, ayon kay P/Lt. Joyce Factor, deputy chief ng municipal police station (MPS) sa Bataraza.

Sabi ni Factor, ang pag-aresto sa kanila ay sa bisa ng warrant na inilabas ng korte noong September 23 dahil sa paglabag sa Section 7 ng Chainsaw Act.

Ang nasabing seksyon ay may kinalaman sa “selling, purchasing, re-selling, transferring, distributing or possessing a chainsaw without a proper permit; unlawful importation or manufacturing of chainsaw; tampering of engine serial number, at actual unlawful use of chainsaw”.

“They were arrested by virtue of a warrant for the violation of Section 7, Paragraph 4 of Republic Act 9175 or iyong Chainsaw Act. Actual unlawful use of chainsaw pala iyon sa kanila, puputol pa lang ng puno, ‘nong pag-verify sa PCSD walang papel,” sabi ni Factor.

Sinabi din niya na matagal na ang naturang kaso ng dalawa na napag-alamang mag-pinsan.

“May warrant of arrest na sila at sinerve sa kanila ang warrant of arrest. Matagal na rin kasi itong case at bago lang na-serve ang warrant sa kanila pero matagal na itong na-file. Maritime PNP din pala ng Bataraza ang nag-file ng case sa kanila at hindi ang Bataraza,” sabi pa niya.

Pansamantala namang nakalaya ang mga suspek matapos na magpiyansa ng P8,000.