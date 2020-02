2 empleyado ng solid waste management office, nag-positibo sa drugs

Agad ipinatanggal noong ika-15 ng Pebrero ni city information officer at CSWMO head Richard Ligad ang mga ito at sinabing maaari silang bumalik kung makakapagpa-rehab ang mga ito at kung may bakante pang pwesto sa ahensya.

Dalawang empleyado ng City Solid Waste Management Office (CSWMO) ang nag-positibo sa ipinagbabawal na gamot sa isinagawang drug test ng ahensya noong nakaraang Biyernes, ika-14 ng Pebrero.

Agad ipinatanggal noong ika-15 ng Pebrero ni city information officer at CSWMO head Richard Ligad ang mga ito at sinabing maaari silang bumalik kung makakapagpa-rehab ang mga ito at kung may bakante pang pwesto sa ahensya.

“Lagi naman nating sinasabihan ang mga nasasakupan natin, pag mag-positive kayo, pansamantalang matatatanggal na muna kayo sa gobyerno. Ngayon, sasabihin ng iba, ‘Hindi niyo ba ipapa-rehab ‘yan?’ Hindi naman tayo DSWD, wala tayong pondo para ipa-rehab sila. Sila ang dapat na tumulong sa sarili nila. Sila naman ay welcome bumalik once na na-rehab sila kung may bakante pa sa position. Pero as of now, since nag-positive sila [tanggal sila sa pwesto]. Iyan naman ay binilin natin noong tayo ay dumating, na once na ma-involve kayo sa pinagbabawal na gamot at nag-positive kayo, pasensyahan tayo,” sabi ni Ligad sa isang interbyu sa Palawan News.

Ayon din naman kay Ligad, hindi lamang ang CSWMO ang dumaan sa drug testing kundi pati na rin ang Anti-Crime Task Force (ACTF) na siya niya ring pinamumunuan at ng dalawa pang tanggapan ng city government.

Dagdag niya pa, mas paiigtingin pa niya ang pag-suyod sa mga hanay at mga opisyal na kaniyang kinasasakupan upang makapagbigay ng tamang serbisyo sa mga mamamayan ng Puerto Princesa.

“Kasi tayo nagbibigay tayo ng serbisyo sa publiko, so kailangan hindi tayo gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi later on baka mamaya, imbes na serbisyo ang mabigay natin, perswisyo,” paliwanag ni Ligad.

