Dalawa ang arestado sa operasyon ng mga pulis laban sa illegal numbers game sa Barangay Bucana, bayan ng El Nido, kahapon, September 8.

Arestado sa akto nang pagpapapataya ang 51 taong gulang na si Gina Llamas Pajo at Carleya Jadsac Caraang, 34 taong gulang.

Nasamsam ng mga awtoridad mula sa pangangalagga ng dalawa ang mga wireless point of sale (POS) machine, tig isang P20 na ginamit pantaya, at mga inisyung resibo.

Parehong nahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o Illegal Gambling Act.

Matatandaang simula pa ng nakalipas na taon ay naging sunod sunod na ang operasyon ng mga awtoridad laban sa mga illegal gambling activities, partikular na sa numbers game. Ito ay alinsunod sa kautusan mula sa Philippine National Police (PNP) headquarters na mapahinto na ang mga operasyon ng Peryahan ng Bayan o PNB.

Maliban dito, hindi na din pinapayagan ng mga awtoridad ang mga sugal na hindi awtorisado ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

